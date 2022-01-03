السول والبوب والتويست.. "جروب أند سوينج" المجرية تبهج رواد إكسبو

المصدر: البيان

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في أجواء احتفالية مبهجة، استمتع عشاق موسيقى السول، والبوب، والتويست، والروكابيلي السوينغ، بأداء فني لافت لفرقة "جروب أند سوينج" المجرية، التي قدمت عرضاً خاصاً لزوار إكسبو 2020 دبي في ساحة الوصل اتسم بالاتقان والحيوية على مدار ساعة كاملة.



وقد أضفت الفرقة، المكونة من 10 فنانين، أجواءً من المتعة والبهجة بموسيقاها المميزة والأداء الفني الراقي للمغنين في الفرقة، الذين نجحوا بجذب الجمهور طوال زمن العرض، الذي اختتم بعزف لأحد الموسيقيين على آلة السيكسفون من وحي موسم الأعياد.



وتشتهر الفرقة بكونها تقدم طابعاً موسيقياً يتوافق مع جميع الأعمار والأذواق. وتعتبر "جروب اند سوينج" أحد أهم الفرق الموسيقية في المجر، وقد حازت منذ تأسيسها على مكانة بارزة في المشهد الموسيقي المجري، كما نجحت بحصد جوائز موسيقية عدة لتفرض نفسها بقوة على الساحة الفنية.