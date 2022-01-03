"الفقاعة المستحيلة".. عرض إسباني ساحر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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على مدار أربعة أيام، سيستمتع زوار إكسبو 2020 دبي، بعرض ساحر للفقاعات العملاقة يحمل اسم "الفقاعة المستحيلة"، يقدمه الفنان الإسباني ديفيد فيغا أمام الجناح الإسباني.

ويستمر العرض حتى الخامس من يناير الجاري، من الساعة 05:30 مساء وحتى الساعة 06:30 مساء.

ويملك ديفيد فيغا، خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال العروض المسرحية وحامل لقب في موسوعة غينيس لأطول سلسلة فقّاعات في العالم.

وقدم فيغا وشركاؤه كارمن غارسيا وخوانفران دورادو، عرضاً أمتع زوّار إكسبو 2020 دبي، قام فيه بتشكيل الفقاعات بطريقة احترافية وبديعة.

