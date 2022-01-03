%10 نمو مبيعات سوق دبي الحرة منذ انطلاق إكسبو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، أن «إكسبو 2020 دبي» أسهم في رفع مبيعات سوق دبي الحرة بنسبة 10% منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي، وزاد إنفاق الفرد إلى 54 دولاراً مقابل 39 دولاراً في 2019، مشيراً إلى أنه مع استمرار الحدث الدولي حتى نهاية مارس المقبل، ستواصل مبيعات سوق دبي الحرة الارتفاع نحو التعافي.

وقال تهلك في تصريحات لـ«البيان»: رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، تمكنت سوق دبي الحرة من العودة إلى الربحية شهرياً في 2021، ومع افتتاح «إكسبو» زادت مبيعاتنا الآن بنسبة 10% وزاد إنفاق الفرد حتى وصل إلى 54 دولاراً، مقابل 39 دولاراً في عام 2019.

وأوضح تهلك أن الحدث الدولي حسّن ثقة الأعمال بالمستقبل بشكل ملحوظ، وأسهم في تحقيق انتعاشة في العديد من القطاعات مثل: حركة السفر والسياحة وتجارة التجزئة والتسوق، مشيراً إلى أن سوق دبي الحرة تعدّ أحد أبرز المستفيدين من استضافة «إكسبو»، إذ بدأت أرقام المبيعات بارتفاع ملحوظ منذ افتتاح المعرض أبوابه لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن تتجاوز مبيعات سوق دبي الحرة في عام 2021 أكثر 3.5 مليارات درهم، وهو مؤشر إيجابي إلى تطور الأرقام مقارنة بعام 2020 الذي شهد تطبيق إجراءات صحية صارمة وتقييد حركة السفر في العديد من الدول للحد من انتشار جائحة «كورونا».

دعم المبيعات

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة إن «إكسبو»، الذي دخل مرحلته الثانية في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى، سيواصل دعم مبيعات سوق دبي الحرة والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وخصوصاً المرتبطة بحركة السفر والسياحة، لافتاً إلى أن تحقيق زيادة بنسبة 10% في ظل الظروف الصحية التي تمر بها العديد من الدول منذ أكثر من عامين يعد نجاحاً كبيراً لسوق دبي الحرة ويؤكد ثقة العالم بالإمارات بحسبانها وجهة آمنة للسفر والتسوق.

وأضاف تهلك: نتوقع استمرار التأثير الإيجابي لـ«إكسبو 2020 دبي» في مبيعات سوق دبي الحرة في الأشهر الثلاثة المتبقية، وتعزيز مكانة الإمارات كونها الوجهة الأكثر أماناً للأعمال والمستثمرين والسفر في العالم.

ترتيبات

وعن أبرز الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها سوق دبي الحرة لمجاراة التزايد في أعداد المسافرين في فترة «إكسبو 2020 دبي» واحتفالات رأس السنة الميلادية التي تستقطب ملايين الزوار إلى دبي، أوضح تهلك أن سوق دبي الحرة قامت برفع القوى العاملة إلى أكثر من 3800 موظف وإطلاق مجموعة من العروض الترويجية الاستراتيجية لضمان تقديم خدمات راقية بأسعار مناسبة.

وأضاف: تحرص سوق دبي الحرة دائماً على تقديم أرقى الخدمات العالمية لجميع المسافرين القادمين إلى دبي، وانطلاقاً من هذا الحرص قمنا باستدعاء 1500 موظف للخدمة، ليرتفع عدد القوى العاملة لدينا إلى أكثر من 3800 موظف. كما واصلنا العمل في العديد من المشاريع لتعزيز عملياتنا وتوفير المزيد من تجارب التسوق الممتعة لعملائنا، بما في ذلك افتتاح متجر إكسبو 2020 الرسمي في سبتمبر، وبوتيك كريستيان ديور على مساحة 100 متر مربع في أكتوبر، وكلاهما في الصالة B (كونكورس B) المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وتابع: أخيراً، افتتحنا متجراً ثانياً لـ«كريستيان ديور» في (كونكورس A)، وبوتيك «لويس فويتون» بمساحة 254 متراً مربعاً في (كونكورس B)، وفي الربع الأول 2022 سنفتتح متجرين فاخرين آخرين لـ«شانيل» و«كارتييه». وإضافة إلى افتتاح هذه المتاجر الجديدة، عملنا أيضاً من كثب مع الموردين في العروض الترويجية الاستراتيجية وعمليات حصرية لتجزئة السفر، لضمان تقديم خدمات راقية بأسعار مناسبة، وتزخر متاجرنا بأحدث السلع والمنتجات، التي تتوافر أيضاً عبر الإنترنت.