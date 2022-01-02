أصالة وحيوية.. ديانا إشيم مهارات تعبيرية استثنائية على البيانو في إكسبو

المصدر: البيان

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بمهارات استعراضية وأداء يتميز بالأصالة والحيوية، قدمت عازفة البيانو الرومانية الشابة ديانا إشيم، حفلاً فريداً أبهر الجمهور في جناح بلادها بإكسبو 2020 دبي، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

درست إشيم الموسيقى في جامعة ترانسيلفانيا في براسوف، ويتميز أداؤها بالأصالة والحيوية.

وتتمتع إشيم بمهارات تعبيرية ومسرحية استثنائية، وهو ما يجذب إليها الكثير من محبي العزف على البيانو. وقد كان هذا سببا رئيسا في اختيارها لتقديم هذا العرض في ليلة رأس السنة الجديدة في الجناح الروماني.