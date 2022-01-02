قطعة فنية جميلة هدية شذى الملا وجناح ماليزيا لإكسبو تكريماً لليوبيل الذهبي

المصدر: البيان

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تكريماً لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أهدى جناح ماليزيا، بالتعاون مع الفنانة الإماراتية شذى الملا، إكسبو 2020 دبي، قطعة فنية جميلة، وذلك خلال حفل أقيم بالجناح لهذه المناسبة.



وتم عمل القطعة الفنية بعد أن استخدمت الفنانة والمصممة الإماراتية تطبيق إكسبو 2020 للأعمال - منصة الأعمال الرسمية للحدث الدولي، والمصممة لتسهيل اتصالات الأعمال قبل وأثناء الحدث، لاستكشاف توسيع أعمالها في ماليزيا.



وقالت الفنانة والمصممة الإماراتية شذى الملا: "مصدر الإلهام وراء التركيب الفني يأتي من التراث الغني لكل من ماليزيا والإمارات العربية المتحدة. أعتقد أن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الوقت المناسب ليقدر الجميع المكان الذي بدأت فيه الإمارات وأين هي الآن. مع وضع ذلك في الاعتبار".



وأضافت الملا: "أضفنا خطًاً ذهبياً رفيعاً على كل مخروط لتقليد ذلك الخيط الذهبي - اليوبيل الذهبي. إن التقارب معا وتقدير الثقافات والتقاليد المختلفة، هي صفة أخرى تتمتع بها الإمارات، ولأجل تجسيد ذلك تعاونت مع حرفيين من ماليزيا الإنجاز هذا التركيب الفني ".



من جانبه قال شمس بحر محمد نور، الرئيس التنفيذي لشركة أم جي تي سي: "يسعدني أن هذا التعاون جاء من اجتماع مطابقة الأعمال بين جناح ماليزيا والفنانة شذى. إنه لأمر مدهش أن ترى فكرة عضوية تتجذر وتنمو في قطعة فنية جميلة ذات رمزية قوية ترتكز على تقليد حرفي مشترك للنسيج".



وأضاف محمد نور: "إنه يلخص موضوع إكسبو 2020 دبي (تواصل العقول وصنع المستقبل). نحن فخورون بأننا نقوم بذلك بالضبط، من خلال تواصل إبداع اثنين من الحرفيين من بلدينا على أساس حرفة تقليدية مماثلة تربطنا معا كمواطنين عالميين".

