تعديل موعد الإحاطة الإعلامية في إكسبو 2020 دبي بداية من الأسبوع الجاري

المصدر: البيان

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تقرر تعديل مواعيد عقد الإحاطة الإعلامية في إكسبو 2020 دبي بداية من الأسبوع الجاري لتصبح من الثلاثاء إلى الخميس بدلاً من الاثنين إلى الأربعاء، للتسهيل على ممثلي وسائل الإعلام حضورها وتغطية موضوعاتها.

وتقام الإحاطة الإعلامية في تمام الساعة 10:15 صباحاً داخل مركز إكسبو الإعلامي، وعبر «زووم» للراغبين في متابعتها عن بعد، حيث يتم إطلاع الإعلاميين على مستجدات الحدث الدولي، وأهم الفعاليات، والأرقام، والاحصائيات المرتبطة بالموقع والمشاركين، والمناسبات الفنية، والثقافية المقامة على هامش الحدث.

ويتعين على الإعلاميين الراغبين في حضور الإحاطة تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة، ليتمكنوا من دخول مركز إكسبو الإعلامي.

ويمكن إجراء فحوص PCR في المرافق الصحية داخل موقف سيارات العالم، أو قرية إكسبو، علماً بأن الفحوص مجانية عند إبراز تصريح اعتماد إعلامي ساري المفعول.