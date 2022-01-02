500 ألف زائر لجناح النمسا في النصف الأول من إكسبو

المصدر: بشار باغ

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استقطب جناح النمسا أكثر من 500 ألف زائر خلال النصف الأول من إكسبو 2020 دبي.

ويتميز مبنى جناح النمسا في إكسبو 2020 دبي، بتصميمه الفريد الذي يتكون من 38 برجاً مخروطي الشكل ترتفع بأطوال تتراوح بين 6 أمتار و15 متراً، وهو مزيج بين تكنولوجيا المناخ النمساوية والبناء التقليدي، الذي يتمتع بذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة باستخدام نفس الوسائل المستخدمة منذ آلاف السنين في أبراج الرياح وهي تعمل على تبريد المبنى دون الحاجة إلى التكييف فهو يوفر 70 % من الطاقة، حيث تعتبر الطاقة المتجددة هي الهدف المهم جداً بالنسبة للنمسا،

وتؤكد النمسا أن مشاركتها في إكسبو، يساعدها على الترويج لإسهاماتها في حلول الابتكار والإبداع والقدرات البحثية والعروض التعليمية عالية الجودة.

وترى النمسا، أن إكسبو 2020 دبي، فرصة لإعادة توحيد العالم مجدداً بعد أن فرضت الجائحة الحالية قيوداً عزلت الدول عن بعضها البعض.