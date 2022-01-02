فعاليات مهمة تنتظر زوار إكسبو حتى 5 يناير..إليكم الأجندة

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والأحداث الدولية والترفيهية والفنية المهمة خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير الجاري، أبرزها:



فرقة "غروب أند سوينغ 2022"

-سيستمتع محبي موسيقى السول والبوب والتويست والروك والسوينغ بأداء هذه الفرقة المكونة من 10 آلات موسيقية

-5:30-16:30، 18:00-19:00، منصة البحر



استعراض الفنان دافيد فيغا ومؤسسة "بابل فاكتوري"

-الفنان، الذي يحمل الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر سلسلة من الفقاعات في العالم، سيبهر زوار إكسبو

-حتى 5 يناير، 17:30 و 18:30، جناح إسبانيا



العرض الراقص "ماي بودي هاز أ ستوري تو تيل" (جسدي لديه قصة يرويها)

- ندعوكم للاستمتاع بأداء تفاعلي شامل يستكشف الاتصال غير المرئي بين الأجساد، والتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة عبر لغة الجسد العالمية

-18:30، جناح أذربيجان



حفل سوكويندر سينغ

-حفل لمغني البلاي باك الهندي المعروف عالميا بأغانيه المستخدمة في أفلام بوليوود

- 21:30-23:00، منصة اليوبيل



3 يناير



اليوم الوطني لسريلانكا

- 10:15، ساحة الوصل



مؤتمر صحفي: الطيارة زارا رذرفورد تزور إكسبو 2020

-الطيارة البلجيكية زارا رذرفورد، البالغة من العمر 19 عاما، تهدف إلى أن تصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم، فضلا عن أصغر طيار يحلق في أرجائه في طائرة خفيفة الوزن

- وهي تعقد مؤتمرا صحفيا في إكسبو 2020 لمناقشة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. لمزيد من المعلومات وتأكيد دعوة الحضور، يرجى الاتصال ب press.office@expo2020.ae

- 11:00، جناح المرأة



الاحتفال بسريلانكا

- يمكنك الاستمتاع بمزيج من الموسيقى التقليدية والعصرية، إذ تسكر آلة القانون العصرية جميع الحواجز والحدود الموسيقية

- 18:15، ساحة الوصل



الأمواج العربية

- تجمع هذه الفعالية الموسيقية الأصوات الآسرة لآلات العود والناي والطبلة التقليدية، فيما تصحب الزوار في رحلة عربية تكرّم موسيقى دولة الإمارات العربية المتحدة

-18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



المدن الإسلامية: مدن تراثية في العالم الإسلامي بالصور

-معرض صور فوتوغرافية خلاب عن المدن التراثية في العالم الإسلامي من أرشيفات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"

-اختتام المعرض بفرصة استكشاف الصور الإبداعية هذه في حلقات نقاش

- 19:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



أسبوع السينما الفيتنامية

-(عرض فيلم "عيون حالمة")

- يمثل فيلم "عيون حالمة" قصة تحرّك المشاعر عن حب غير متبادل. حاز الفيلم جائزة "اللوتس الذهبية" عن فئة "أفضل فيلم روائي" في مهرجان السينما الفيتنامية، واختير ليكون الفيلم الفيتنامي المرشح لنيل جائزة "أفضل فيلم بلغة أجنبية" في النسخة 93 من جوائز أوسكار

- 19:00، مدرّج تيرّا



4 يناير 2022



اليوم الوطني لتونس

- 10:15، ساحة الوصل



الافتتاح الرسمي لشهر السياحة

-دعوة لحضور فعالية عن السياحة في بوتسوانا، تشمل كلمة يلقيها وزير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحة للدولة

-18:00، جناح بوتسوانا



أسبوع السينما الفيتنامية

-(عرض فيلم "حياة يَن")

-قصة مؤثرة عن حياة فيتناميات قبل العام 1945، والزواج المرتّب لفتاة تبلغ 10 سنوات من العمر بفتى يبلغ تسع سنوات من العمر

- حاز الفيلم خمس جوائز في النسخة 19 من المهرجان السينمائي الفيتنامي، إلى جانب جائزة "أفضل فيلم" في النسخة 9 من المهرجان السينمائي للعروض الأولى العالمية في الفلبين

-18:00-20:00، مدرّج تيرّا



فرقة "لوب دوكترز"

-موسيقى جاز عصرية من مدينتَي نيويورك وبودابست، يقدمها آرون رومهاني على الأورغ وبيتر سندوفي على الطبول

- 19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل موسيقي للطيفة العرفاوي، مع زياد غرسة ومهدي عياش

-أطلقت مغنية البوب والممثلة السابقة التونسية أكثر من 20 من الألبومات والأغاني الفردية

- 21:00-22:30، منصة اليوبيل



5 يناير



اليوم الوطني للسودان

-10:15، ساحة الوصل



استعراض رياضة المحركات الآلية

-دعوة إلى المشاركة في جميع التجارب المتاحة في هذه الفعالية العامرة بالتشويق لرياضة المحركات الآلية

- 09:00-00:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية



زيارة أنتوني جوشوا لموقع إكسبو 2020

- عملاق الملاكمة يزور إكسبو 2020

-ابتداء من الساعة 16:00 على نطاق الموقع



احتفالات اليوم الوطني للسودان

-عرض لأوركسترا "بيت العود"

- 16:00-17:00، ساحة الوصل

-عرض لفرقة عاصم وشادن

-فرقة موسيقية سودانية. الموسيقار عاصم الطيب قرشي يؤدي الموسيقى الشعبية التقليدية

- 17:00-17:30، منصة الأرض



أسبوع السينما الفيتنامية

-(عرض فيلم "الزهور الصفراء على العشب الأخضر")

- يمكنك الاستمتاع بقصة مؤثرة عن قصة حب بريئة، وصداقة، وأخوّة. تدور أحداث الفيلم في منطقة ريفية في فيتنام، وعُرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي في عام 2015

-18:00-19:30، مدرّج تيرّا