50 حرفة يستعرضها فريق «إكسبو 965»

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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يستعرض فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين 50 حرفة تراثية أمام الجناح الكويتي الواقع في منطقة الاستدامة في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي.



ويتألف فريق إكسبو 965 المتخصص في حفظ التراث الكويتي ورعاية الحرفيين والمبدعين الكويتيين، من 140 متطوعاً جاءوا إلى إكسبو 2020 دبي ليشاركوا الحرف التراثية لمدة أسبوع كامل انطلاقاً من اليوم وحتى الثامن من يناير الجاري.



وأوضح حسين القطان مسؤول لجنة أصحاف المتاحف الهواة لـ«البيان» أن مشروع الفريق، يعتبر الأول من نوعه كما يعد أكبر تجمع في الشرق الأوسط لفريق تراثي وحرفي وإبداعي.



غرس الحب

وأفاد بأن مشاركة الفريق في إكسبو 2020 دبي يهدف إلى غرس حب الماضي والمحافظة على تراث الآباء والأجداد وجعل ما يقدم إثراء غنياً للمعرفة والثقافة لدى المجتمع وتشجيع ممارسة الحرف التقليدية والفنون الجميلة لدى الجيل الجديد وشباب المستقبل، لتأصيل حب دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نظراً لتشابه التراث فيما بينهم، في نفوس النشء، والتمسك بالوحدة والهوية الوطنية.



محترفون

وأكد القطان أن المعرض يضم نخبة من المحترفين الذين يستعرضون تراثاً شمل قرنين من الزمان وهما الثامن عشر والتاسع عشر من تاريخ دولة الكويت لتثقيف الشباب والنشء به، كما تكمن أهمية مثل هذه المعارض في إبراز مهارات وبصمات الشباب المبدعين الكويتيين أمام العالم من أرض إكسبو 2020 دبي.



ويستعرض الفريق أمام الجناح الكويتي صناعة الحرف التقليدية المختلفة مثل أعمال الخزف وصناعة السفن الخشبية، والحفر والزخرفة، وصناعة أدوات صيد الطيور، والنحت على الخشب، وحياكة المنسوجات، بالإضافة إلى حرفة الخواص والقفاص والنداف والخراز، ومهنة الحواي أي العطار، وصناعة الألعاب القديمة والصناديق والمجسمات التراثية وغيرها الكثير.