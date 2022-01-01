«إكسبو لايف» يستضيف معرض الخط الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «إكسبو لايف» ورشة عمل ومعرضاً للخط الإسلامي، أقامه مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافية الإسلامية «إرسيكا»، حيث يوفر المعرض نماذج عن فن الخط الإسلامي مختارة من مجموعات إرسيكا، وهي عبارة عن اللوحات التي فازت بجوائر في مسابقات فن الخط الدولية، التي ينظمها إرسيكا كل ثلاث سنوات.



يضم المعرض نماذج للوحات الفائزة معروضة بشكل رقمي وفعلي، تمثل أشهر أنواع الخطوط مثل «الثلث الجلي» و«الثلث» و«الكوفي» «التعليق»، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. ويستضيف المعرض ورشة عمل تستعرض فن الخط بأنواعه، ليتمكن الزوار من كتابة أسمائهم مع اختيار الخط المناسب بحسب طول الاسم.



ثقافة

ويعد الخط في سياق الثقافة الإسلامية فناً متميزاً، حيث تنصهر فيه الموهبة والإبداع مع الأصول المتعارف عليها لإبراز الرسالة المكتوبة بشكل واضح وجمالي، ويعرف الخط العربي بالخط الإسلامي كون اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم.



ومن المقرر أن يستضيف المعرض محاضرة غداً، يديرها الدكتور محمود أرول قليج، المدير العام لإرسيكا، تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر في العالم الإسلامي.