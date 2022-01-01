زوار إكسبو: العام الجديد أحلى في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تواصل دبي إبهار العالم في كل المناسبات الاحتفالية، وكعادتها فاجأت العالم، مساء أمس، باحتفالات ساحرة وخيالية بالعام الجديد 2022، وتصدرت «دانة الدنيا» مرة أخرى عناوين البهجة والسعادة في كل مكان، متألقة بعروض الألعاب النارية والليزر والفعاليات الترفيهية في وجهات عديدة واستثنائية.



وأكد زوار «إكسبو 2020 دبي» أن احتفالات دبي بالعام الجديد جاءت مبهرة وفاقت الخيال بسحرها وروعتها في جميع المواقع وتميزت باحترافية التنظيم والتقيد بالشروط الصحية ولذلك لا يوجد مكان في العالم أفضل من دبي للاحتفال بالعام الجديد.



إبهار

وقالت السائحة الفرنسية سونيا أزيراج إنها عاشت أجواء احتفالية مبهرة في منطقة «سيتي ووك» المطلة على برج خليفة واستمتعت بمشاهدة الألعاب النارية والليزر التي أضاءت سماء دبي، وأضافت: جئت مع أفراد عائلتي للاحتفال بالعام الجديد لأول مرة في دبي، وحصلنا على فرصة لزيارة إكسبو2020، إنه حدث رائع، في الحقيقة عندما تكون هنا في دبي تجد ما يمتع أعين الناظرين دائماً، لقد احتفلنا أيضاً برأس السنة الجديدة في سيتي ووك وشاهدنا الألعاب النارية وهي تنطلق من برج خليفة وتضيئ السماء في مشهد مذهل يفوق الخيال، أطفالي كانوا سعداء جداً بهذه الاحتفالات الرائعة، لقد زرنا العديد من العواصم الأوروبية والعالمية من قبل ولكن التجربة التي عشناها في دبي فريدة.



نزهة

وتابعت: قمنا بنزهة في بوليفارد محمد بن راشد، إنه مكان جميل ورائع وزيارة برج خليفة ونافورة دبي، وإكسبو 2020، وشاركنا في رحلة سفاري في صحراء دبي الساحرة، وسنزور العديد من المعالم السياحية الأخرى، نحن منبهرون بهذا التطور الذي تشهده دبي وسنحرص على زيارتها في مناسبات قادمة لأننا نعتقد أنه لا يوجد مكان في العالم أفضل من دبي للاحتفال بالعام الجديد.



الأفضل

وأوضحت كيم شامبانيا وهي سائحة من ولاية لويزيانا الأمريكية أن دبي واحدة من أفضل المدن في العالم التي تعمل على تنظيم مجموعة رائعة من الفعاليات والعروض بمناسبة العام الجديد، لذا قررت وزوجها قضاء عطلة رأس السنة بها، منوهة إلى أنها المرة الثالثة التي تحتفل بالعام الجديد في دبي لأنها احتفالاتها المبهرة مصدر للسعادة والأمل، وأضافت: شكل إكسبو2020 دافعاً إضافياً لنا للاحتفال بالعام الجديد في دبي، إنه حدث كبير ومتميز.



وقال جوزيف بشارة وهو من لبنان: عودتنا دبي باحتفالات مميزة وراقية، واحتفالات 2022 جاءت أكثر إبهاراً وتنوعاً، وبالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم إلا أن دبي أظهرت مرة أخرى قدرتها على إقامة احتفالات كبيرة بتنظيم احترافي ورائع.



تميز

وتابع: شاهدت كل احتفالات دبي عبر التلفزيون، واستمتعنا بمشاهدة الألعاب النارية والليزر في برج خليفة وإكسبو2020 والقرية العالمية وبرج العرب وعين دبي، كل ما شاهدناه يؤكد أن دبي مكان مميز في العالم من كافة النواحي، ولا يوجد مكان أفضل منها للاحتفال بالعام الجديد.



وقال سائح من اسكتلندا إنه قضى ليلة رأس السنة الجديدة في دبي باركس آند ريزورتس، مشيراً إلى أنه شاهد احتفالات إكسبو 2020 دبي بالعام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قرر زيارة الموقع صباحاً.