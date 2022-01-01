أمطار الخير تبلل عروق إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي ــ غسان خروب، تصوير سالم خميس

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بعد أن عاش زوّار معرض إكسبو 2020 دبي ليلة مليئة بالفرح والمفاجآت التي استقبلوا فبها العام الجديد، لم تمنعهم أمطار الخير من زيارة الحدث الأروع عالمياً، حيث تدفق الزوار على المعرض، الذي شهدت شوارعه وللمرة الاولى إطلالة الزوار وهم يحملون المظلات الواقية، تعبيراً عن فرحهم بأمطار الخير التي بللت عروق المكان.

وفي الوقت نفسه، تواصلت زيارات الجمهور إلى أجنحة الدول المشاركة في المعرض الدولي.