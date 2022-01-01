شاب هندي يكمل زيارة أجنحة إكسبو 2020 دبي مرتين

المصدر: وام

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تمكن شاب هندي من إكمال زيارة أجنحة إكسبو 2020 دبي مرتين بهدف زيادة معرفته حول الدول المشاركة وما تعرضه الأجنحة، إلى جانب إكماله زيارة الأقسام المتنوعة التي يحتضنها موقع الحدث الدولي وتقدم خدمات معرفية هائلة للزوار.

الشاب الهندي فضيل عمر، الذي يبلغ عمره 16 عاماً، يؤكد على أهمية إكسبو 2020 لزيادة مداركه في معرفة الدول والحياة بصورة عامة، ويقول: "في المرة الأولى التي جئت فيها إلى إكسبو، كان من الرائع حقا زيارة العديد من الأجنحة المشاركة، فجميعها كانت استثنائية، من ناحية الثقافات التي اطلعت عليها، والتعرف إلى البلدان المختلفة حول العالم، لذا قررت القدوم للمرة الثانية، وزيارة الاجنحة كلها مجدداً".

وأضاف: "عدت لإكسبو، وزرت الأجنحة من جديد، وكان التعرف إلى كل تلك الثقافات العالمية أمرا ملهما، وتعلمت الكثير الذي أثرى معلوماتي، ومن ضمن الأجنحة المفضلة لدي، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وجناح ألمانيا، والبرازيل وأستراليا، فهي أجنحة غنية بما تحتويه، كما أن معاملتهم لي كانت أكثر من رائعة".

وأكد فضيل: "لقد عدت لزيارة الأجنحة المفضلة لدي مرة أخرى، بالإضافة إلى جناح اليابان، فالتعلم منها كان يستحق، وعلى سبيل المثال، تعلمت من جناح دولة الإمارات كل ما يخص الماضي الأصيل لهذه الدولة العظيمة، كما أن عرض قصة حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكسبتني مهارات جديدة في حياتي، فهي بحد ذاتها عبرة رائعة، وكل جناح له قصته التي صنعت ماضيه وحاضره، بطريقة مميزة وملهمة".

وقد حصل فضيل عمر على هدية عبارة عن قطعة معدنية ذهبية من المفوض العام لجناح أستراليا بعد إكمال زيارته لجميع الأجنحة مرتين، ويقول عنها: "سأحتفظ بهذه القطعة الغالية على قلبي للأبد، فأنا لن أنسى هذه التجربة ما حييت، كما أنصح كل الناس بزيارة إكسبو 2020 أكثر من مرة للاطلاع على أجنحة وفعاليات هذا الحدث العالمي المميز، فكل خطوة فيه تستحق الوقت والجهد المبذولين".