زوار جناح ألمانيا يستقبلون العام الجديد بأمسية الكاريوكي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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في نسخة خاصة من أمسيات الكاريوكي التي ينظمها جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي احتفالاً بالعام الجديد حظى زوار إكسبو بدعوة للغناء من القلب في مختبر الثقافة على خشبة المسرح التابعة لمدرّج الجناح.

ووجهت الدعوة للزوار لاختيار أغانيهم المفضلة من قائمة منوعة من الأغاني الشهيرة المنسّقة بعناية ..وتضمنت القائمة مجموعة من أغاني البوب العالمية، بجانب أغان لفنانين ألمان معاصرين، منهم الأغنية الشهيرة "99 بالون أحمر" للنجمة الشهيرة نينا.

وحظي هؤلاء الذين تحلّوا بالشجاعة الكافية للغناء على الملأ بتجربة كاريوكي أكثر تطوراً، عبر برنامج لا يعرض للمغني كلمات الأغاني وتوقيت الغناء فحسب، بل يقيّم أيضاً قدرة المشارك على الغناء في نفس الوقت المطلوب "أو تفويته للفرصة" وساهم هذا الأسلوب التحفيزي بجعل تجربة الكاريوكي تحدياً أكثر إرضاءً للهواة ولغيرهم من أصحاب النزعة التنافسية.

وشملت العروض التي أقيمت في تلك الليلة أغنية القرد الراقص "مونكي دانس" لتونيس آند أي، وأغنية "آه-ها، تايك أون مي"، بالإضافة إلى أداء جماعي من موظفي الجناح لأغنية "باد جاي" لبيلي إيليش.

وتُقام أمسيات الكاريوكي في مدرّج مختبر الثقافة في جناح ألمانيا، مساء الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 20:00 حتى الساعة 22:00.