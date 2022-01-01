كرة إكسبو 2020 دبي المتلألئة تحفز الزوار على التفاؤل بالعام الجديد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حفز العرض المميز لكرة إكسبو 2020 المتلألئة الذي تم تقديمه في ساحة الوصل والعديد من الفعاليات المميزة التي رافقته، زوار الحدث الدولي على التفاؤل بالعام الجديد، حيث استقبل زوار إكسبو 2020 دبي، عام 2022 بالمزيد من السعادة والفرح مع عروض الألعاب النارية المبهرة ذات الألوان المبهجة والموسيقى التي صاحبتها، والقصاصات الورقية الملونة التي أضفت المزيد من أجواء الفرح والبهجة والسعادة على موقع الحدث الأكثر شمولا في العالم.

وتدحرجت الكرة المتلألئة من أعلى قبة الوصل المضيئة، لتجسد رمزا للأمل، في الوقت الذي استمتع فيه الزوار بالتشكيلة المميزة من الأطعمة والمشروبات التي يقدمها أكثر من 70 مطعما وما يزيد على الـ 120 مفهوما للطعام، فضلا عن الحفلات التي قدمها المنسقون الموسيقيون ذوو الشهرة المحلية والدولية والتي امتدت حتى ساعات الصباح الأولى.

ولضمان راحة الزوار يعمل مترو دبي بشكل مستمر طوال اليوم الأول من العام الجديد دون توقف، مما يضمن أن يستمتع كل زائر لإكسبو بمجموعة من التجارب ذات المستوى العالمي، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تمديد ساعات العمل لفترة العطلة، لتعمل قطارات المترو بموجب هذا القرار، من الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة 31 ديسمبر دون انقطاع في الخدمة، حتى الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة من صباح يوم الأحد 2 يناير.

وتستمر الاحتفالات في إكسبو 2020 دبي اليوم حيث تحتفل الجمهورية اليمنية بيومها الوطني في إكسبو مع موسيقيين وراقصين فولكلوريين تقليديين ومجموعة من المطربين، بما في ذلك حسين محب، أحد أشهر الفنانين في اليمن.

كما يجعل ثلاثة من أكبر الفنانين العرب في المنطقة من إكسبو 2020 المكان المناسب للاحتفال باليوم الأول من عام 2022، مع النغمات الموسيقية التي سيقدمها فنان موسيقى السول الإماراتي أرقم، والمغني السعودي حمزة هوساوي، والمغني وعازف العود الإماراتي جاسم محمد، الذين ستستضيفهم حديقة اليوبيل.