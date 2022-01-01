"إكسبو" خلية عمل لا تتوقف بعد انتهاء احتفالات رأس السنة المبهرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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4 ساعات فقط كانت كفيلة بعودة البريق والرونق لمعرض "إكسبو دبي 2020" الذي أنهى لتوه احتفالات رأس السنة الميلادية نحو الخامسة صباحاً، ليعاود استقبال زواره مع بداية أول أيام العام الجديد في التاسعة صباحاً تماماً، فيما كان بين التوقيتين مجهود كبير وخلية عمل لم تهدأ خلال هذه الساعات الأربع، خاصة أنها شهدت جموعاً ضخمة من الزوار احتفلوا حتى الصباح بفعاليات مبهرة، فيما زادت جماليات المكان أمطار الخير التي استمر هطولها حتى بدايات أول أيام 2022.

تألق مبهر

واستقبل المعرض العالمي زواره مع الساعات الأولى لصباح أول أيام العام الجديد وهو في أبهى حلة عكست المجهودات الكبيرة التي تمت خلال هذه السويعات الوجيزة التي تواصلت فيها العمل كما خلية نحل لا تهدأ، استعداداً لاستقبال الزوار مع إشراقات الصباح الجديد، والعمل بكل نشاط لتجهيز محيط نحو 5 كيلومترات مربعة لتكون متألقة، حيت انتشرت فرق العمل من منظمين وعمال النظافة وكافة الآليات لتهيئة المكان لاستقبال زواره سريعاً، حيث الجميع منتشر في كل مكان استعداداً لفتح أبواب "إكسبو" بعد 4 ساعات فقط من انتهاء الاحتفالات العالمية التي شهدتها أروقته.

ومع استمرار هطول أمطار الخير حتى صباح اليوم كانت هناك استعدادات كبيرة لمواجهة أي تجمعات مياه، حيث انتشرت ميدانياً فرق عمل كثيرة، تتابع سيولة الطرق والشوارع المؤدية لإكسبو والمحيطة به وبداخله، فيما العمال بكافة مهامهم متواجدون في كل الأماكن يهيئون المرافق لتعود بكامل ألقها، استعداداً لاستقبال زوار الحدث العالمي، الذين توافدوا مع بدايات اليوم للاستمتاع بجولة في أجنحة وفعاليات إكسبو التي لا تتوقف أبداً واستغلال عطلة أعياد الميلاد لقضاء أوقات طويلة بحثاً عن المتعة التي لا تتوقف في "إكسبو دبي 2020".

أولوية مهمة

واستكمالاً للتأهب والاستعداد وتفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة الحدث العالمي، تم توفير مقر كبير لعمل اختبارات فحص (بي سي آر) في مركز دبي للمعارض والذي يوجد به 36 مكاناً مخصصاً لاستقبال الأفراد، فضلاً عن مركزين آخرين في مواقف العالمي و قرية إكسبو، لعمل الفحصوصات للموظفين والإعلاميين المتواجدين في مقر الحدث، خاصة أن الدخول إلى المركز الإعلامي في إكسبو، يتطلب إظهار نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية لجميع ، فيما يأتي ذلك حرصاً على صحة جميع الزوار والمشاركين والعاملين في إكسبو، التي تتصدر الأولويات لضمان تقديم تجربة استثنائية، يتواجد فيها العالم والملايين من الزوار بأمان، ووفق أعلى معايير السلامة، التي تتبنى إجراءات صارمة ودقيقة، تتبع توصيات الجهات الصحية المحلية والعالمية، بما في ذلك هيئة الصحة في دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية.