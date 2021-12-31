زوار إكسبو يطمحون لـ2022 بلا كورونا

المصدر: دبي - البيان

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في أجواء غائمة تصاحبها زخات المطر استمتع زوار إكسبو 2020 بالأجواء البهيجة التي تعم أرجاء الموقع الدولي استعداداً لاستقبال العام الجديد، حيث تنقلت عدسات الكاميرات لترصد فرحة الناس بهذه الأجواء، فيما تسابقت أقلام المراسلين للتعرف على أهداف وتطلعات زوار الحدث الدولي في العام الجديد.



تقول ماني كارنام، مهندسة من الهند: «يعمل ابني كوشيك في دبي، ولقد أتيت خصيصاً من الهند لزيارة إكسبو 2020 بسبب حديث ابني المتواصل عن الحدث الدولي في كل محادثة بيننا، بشكل أشعل حماسي لزيارته والاطلاع على الأجنحة والفعاليات الجميلة التي يتم تنظيمها، كما يتعلق عملي بمجالات التكنولوجيا والتطور والاستدامة، لذلك أجد أن إكسبو2020 هو أفضل مكان للتعرف على أحدث التوجهات في هذه المجالات».



ويقول ابنها كوشيك كارنام الذي يعمل في طيران الإمارات: «نأمل في العام الجديد أن نجد السعادة والسفر والمستقبل المستقر، وأعتقد أن إكسبو2020 هو منصة عالمية تثبت إمكانية حدوث ذلك على الرغم من الظروف التي تفرضها الجائحة».



أما دانيال، سائح من رومانيا، فيقول: «أتيت لزيارة جناح رومانيا بالمقام الأول. هذا العام الذي نودعه كان مليئاً بالمخاوف، لكننا لن نستسلم فكل شيء سينتهي في النهاية. وأود العودة لحياتي العادية كما كانت قبل الجائحة، وأدعو الجميع لزيارة رومانيا».



جوسيه دوريس، من كولومبيا، قال إن هذه هي زيارته الأولى لإكسبو للاستمتاع بأجواء العام الجديد، وإن «هذا العام لم يكن سيئاً على كل حال لكنني سأسعى للسفر أكثر في العام الجديد».



في حين قالت إيريني سناجا، من كولومبيا، والتي تحب المطر الذي غمر ساحات الحدث صباح اليوم الأخير من العام: «يا لها من أجواء رائعة لتوديع العام بصور جميلة، وهي الزيارة الأولى لي». وعن أمنياتها للعام الجديد قالت: «هذا العام مر علينا بتباعد رغم عودتنا للعمل، والآن تحسنت الأجواء قليلاً. وبالتأكيد أرغب في السفر في العام الجديد كما أرغب في تطوير عملي».



أكتو جرنيشي من تركيا ويعيش في برشلونة بأسبانيا، يقول: «لم يكن عام 2021 صعباً، لكننا ظللنا لأوقات طويلة بعيدين عن الأوطان نظر للوضع العام، والآن أخطط في العام الجديد للسفر إلى برشلونة وافتتاح مطعم لتقديم الطعام التركي هناك، حيث كنت أعمل في مجال المطاعم قبل انتشار الجائحة».



ويضيف جرنيشي: أتيت هنا للسياحة، ووجدت الأجواء رائعة في إكسبو2020 وأنوي زيارة أغلب مناطق الموضوعات الشهيرة للاطلاع على الجديد في المجالات الخاصة بالابتكار والاستدامة والتنقل.



أما ريم المهيري من إمارة رأس الخيمة، فتقول: أتيت من قبل مع صديقاتي واستمتعت بأجواء الحدث، لذا شجعت أهلي على الحضور اليوم، للاستمتاع بالاحتفالات الخاصة بتوديع عام واستقبال عام جديد. كما زادت الأجواء الماطرة من استمتاعنا بالفعاليات المبهجة التي ينظمها الحدث الدولي بهذه المناسبة.



وعن العام الجديد تقول: مر عام 2021 هادئاً بلا أحداث هامة فيما عدا انعقاد إكسبو 2020، لذا أتمنى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا في العام الجديد. وعلى المستوى الشخصي أسعى لنيل درجة الماجستير والالتحاق بعمل جديد.



سيد عبد الرحيم مهندس زراعي من السودان يقيم في أبوظبي يقول: زار أصدقائي إكسبو 2020 وشجعوني على القدوم لزيارته، لأنه حدث دولي رائع، ويقام على أعلى مستوى كما عودتنا دولة الإمارات، وبالفعل هذا الحدث يستحق الزيارة من أي مكان في العالم.



وعن العام الجديد قال سيد: كانت تطوارت أخبار الجائحة واللقاحات هي أهم الأحداث، ووجدت أن دولة الإمارات استطاعت بالفعل التصدي للجائحة. لذا نحن نثق في حكومة الدولة، وأتمنى في العام الجديد أن تنتهي جائحة كورونا من العالم كله. وعلى المستوى الشخصي أتمنى زيارة الأهل في السودان والحج لبيت الله الحرام.