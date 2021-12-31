إيقاعات منسقي الأغاني تملأ ساحات إكسبو

المصدر: دبي – غسان خروب

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لم يكد الليل يسدل ستائره على ساحات معرض إكسبو 2020 دبي، حتى أضاءت خشبات مسارحه أنوارها، لتعلن انطلاق الإيقاعات الموسيقية على يد مجموعة من محترفي تنسيق الأغاني، الذين نجحوا في إضفاء نكهة خاصة على احتفالات الحدث الأروع عالمياً بالعام الجديد، في وقت تمايل فيه الجمهور على وقع الإيقاعات الموسيقية التي جمعت في ظلالها أغنيات شرقية اللسان وأخرى غربية وثالثة هندية وبلغات أخرى.



بداية الاحتفالات في المعرض الدولي، كانت على يد دي جي سكيب الذي أطل على جمهوره من خشبة مسرح اليوبيل، حاملاً في جعبته العشرات من الأغنيات الهندية والعربية والإنجليزية، التي اختلف في تسمياتها كما إيقاعاتها، لينثر دي جي سكيب الكثير من الفرح على رؤوس زوار المعرض الدولي، في وقت أطلت فيه دي جي تالا سمان على الجمهور من خشبة مسرح دبي ميلينيوم، لتقدم هي الأخرى مشهداً موسيقياً نابضاً بالحياة.



إطلالة دي جي سكيب وزميلته تالا سمان، جاءت متزامنة مع دخول كوريا واليابان وماليزيا وتايلندا بوابة العام الجديد، وذلك بعد أن تجاوزتها كل من أستراليا ونيوزيلندا قبل ساعات، ليمثل ذلك في المعرض الدولي، لوحة من التمازج الإنساني، المحملة بكل معاني التسامح والمحبة والسلام.



احتفالات المعرض الدولي باستقبال العام الجديد، بدت ممتدة بدءاً من بواباته الموزعة على مناطق الاستدامة والتنقل والفرص وليس انتهاء بساحة الوصل، حيث يستضيف المعرض على خشباته في ساحة اليوبيل ودبي ميلينيوم ومركز اللياقة الرياضية، مجموعة من محترفي تنسيق الأغاني، وشملت قائمته كلاً من الهندية كانيكا كابور، التي عرفت دروب الموسيقى والغناء منذ نعومة أظفارها، وسارت في دروب بوليوود، والتزمت كواليس أفلامها، فكان صوتها بمقام جواز سفرها نحو النجوم، يرافقها دي جي انياشا، وفيني فيسي، وأيضاً زميل مهنتهما ديميتري فيغاس، وارمين فان بورين، وكذلك دي جي خالد ممدوح، وزميله فات سام، وجيف، الذين سيأخذون الجمهور في رحلة موسيقية واسعة المدى، يطوفون فيها بين أروقة الموسيقى، ويشاركهم المهمة دي جي فوز وهانا ايشيكو وكذلك داكس الذين أطلوا على الجمهور في مركز اللياقة الرياضية وقدموا للجمهور جانباً من أبرز الأغاني والموسيقى السائدة في الفلبين وشرقي آسيا.