رأس السنة في إكسبو.. احتفالات متتابعة بتوقيت الدول المشاركة

المصدر: دبي - البيان

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بدأت الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2022 في «إكسبو 2020 دبي» في الثالثة من بعد ظهر اليوم، بتوقيت دبي، وكانت البداية مع نيوزيلاندا أول دولة في العالم تدخل العام الجديد.



ثم احتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في «إكسبو 2020 دبي» بالعام الجديد بعروض فنية آسيوية منوعة.



ولم تغب روائع الفن الإيطالي عن المشهد العام، حيث حضرت بكامل أناقتها وموسيقاها على خشبة ساحة الوصل. وتميز العرض الذي قدمه الجناح الإيطالي، بفرادته وجماليات لوحاته الفنية، التي عكست مجموعة من التقاليد الإيطالية التي تختلف بحسب مناطقها ومدنها، كما جسد العرض الفني بعضاً من ملامح البرنامج الثقافي الخاص بالجناح الإيطالي في الحدث الأروع عالمياً.



وشاركت فرقة الشحوح لفن الرواح والندبة وفرقة بينجاب دراميرز الهندية في احتفال جناح ولايات ميكرونيسيا المتحدة برأس السنة الجديدة.



كما احتفل جناح بابوا غينيا الجديدة بالسنه الميلادية بعروض تقليدية تعبر عن ثقافة السكان الأصليين.



وعلى وقع الطبول، احتفل جناح كوريا باستقبال العام الجديد، حيث اشنركت في الاحتفالات فرق شعبية اماراتية وكذلك فرق إكسبو.



وشهد الجناح الياباني عروضاً راقصة تزامناً مع بدء احتفالات اليابان برأس السنة.



ونظم الاحتفالات في أجنحة الدول المشاركة في إكسبو وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الخامسة فجرا بتوقيت دبي.



وتصل الاحتفالات ذروتها في ساحة قبة الوصل قلب إكسبو النابض مع حلول الساعة 12 ليلا بتوقيت دبي حيث تنطلق الألعاب النارية معلنة دخول العام الجديد.



وتستمر الاحتفالات في اجنحة الدول وصولا الى احتفالات اجنحة دول الأمريكيتين التي تتواصل حتى الخامسة فجرا بتوقيت تلك الدول.



ويتخلل الاحتفالات العديد من العروص الترفيهية والفنية والموسيقية في أجواء شتوية تفوح بعطر الأرض.