أسبوع الأفلام الفيتنامية ينطلق في إكسبو

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق في إكسبو 2020 دبي أمس أسبوع الأفلام الفيتنامية في إطار الاحتفال باليوم الوطني لفيتنام، والذي يستمر حتى الخامس من يناير 2022. وبدأت مراسم افتتاح المهرجان في مدرّج تيرّا، بخطاب ألقته نغويين فونغ هوا، المفوض العام لجناح فيتنام في إكسبو 2020 دبي.



قالت نغويين فونغ هوا: «اختيرت الأفلام لتعكس الحياة الحالية والمُعاصرة لفيتنام، وستجذب قاعدة عريضة من الجماهير». وأضافت: «نعتقد أن أسبوع الأفلام الفيتنامية يمثل فرصة رائعة لإبراز دولة فيتنام بوصفها دولة مسالمة وحيوية، ولإبراز هويتها الوطنية؛ وللاحتفاء بالقيم الإنسانية».



تلا الخطاب، عرض أول فيلم على برنامج أسبوع الأفلام الفيتنامية بعنوان «داد، آم سوري» «أبي، أنا آسف» الذي حقق رقماً قياسياً في شباك التذاكر في فيتنام، كما فاز بجائزة اللوتس الفضية لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان فيتنام السينمائي عام 2021. ويتناول الفيلم قصة سائق درّاجة نارية يعيش في حي فقير في مدينة هو تشي منه، ويضع عائلته على قمة أولوياته، على الرغم من صحته السيئة ومشاكله المالية.



ويتسم كل فيلم من الأفلام التي ستُطرح للعرض في المهرجان بأنه ذائع الصيت في فيتنام، فضلاً على أنه يحظى باستحسان النّقاد هناك..هذا وقد وقع الاختيار على تنظيم هذا المهرجان بُغية منح الجماهير لمحة عن الثقافة الفيتنامية، حيث يشتمل على عرض طائفة متنوعة من الأفلام المُصنفة ضمن الفئات الخاصة بالدراما والكوميديا والرومانسية والخيال، والتي أُنتجت خلال السنوات الخمس الماضية.



وتُتاح كافة الأفلام المطروحة للعرض خلال أسبوع الفيلم الفيتنامي في إكسبو 2020 دبي، باللغة الفيتنامية الأصلية، وستُصاحبها ترجمة نصيّة باللغتين العربية والإنجليزية.. ومن المُزمع أن تُعرض الأفلام، خلال هذا الأسبوع، في عدة مواقع مختلفة في موقع الحدث الدولي.