إكسبو 2020 دبي يطلق احتفالات العام الجديد .. والبداية من جناح نيوزيلندا

المصدر: وام

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بدأ العالم الاحتفال بالعام الجديد ومعه الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والبداية مع نيوزيلندا، أول دولة كبرى تحتفل بحلول العام الجديد 2022، جنبا إلى جنب مع دول المحيط الهادئ الأخرى مثل ساموا وتونغا، حيث تم في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربي المتحدة، وضع بالونات 2022 خارج كل جناح من الأجنحة الواقعة في نفس المنطقة الزمنية، للدلالة على أنها دخلت رسميا العام الجديد.

وفي الساعة 15:45، قدم جناح إيطاليا عرضا موسيقيا لأكبر مهرجان موسيقي في إيطاليا بعنوان "ليلة ترانتالة" أو ليلة العنكبوت الذهبي.

أما بحلول الساعة الرابعة مساء، حلت أجنحة فيجي وكيريباتي وجزر مارشال وناورو بفجر عام 2022، تليها أجنحة أستراليا وميكرونيزيا وجزر سليمان وفانواتو عند الساعة الخامسة، وجناح بابوا غينيا الجديدة في تمام السادسة مساء.

وقال طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي: "احتفالات العام الجديد في كل بلد في العالم هي لحظة فريدة من نوعها، والاحتفالات أصبحت مؤثرة أكثر من أي وقت مضى خلال العامين الماضيين بينما نتصدى للوباء معا ..ومع استمرارنا في استضافة 192 دولة بأمان على مدار 182 يوما، كأكبر حدث على الإطلاق في العالم العربي، يسعدنا أن نستضيف احتفالا رائعا مليئا بالترفيه والأنشطة من الدرجة الأولى، ونرحب بعام 2022 بأذرع مفتوحة وتفاؤل متجدد من أجل مستقبل أكثر إشراقا".

ولمدة 13 ساعة، سيتمكن الزوار من مشاهدة احتفال متجول من مدينة نيويورك، والفرق الإماراتية التقليدية وعازفي الطبول الدوليين، وكل ذلك بصحبة المؤثرات الخاصة، وقصاصات الورق الملونة المثيرة للبهجة، والأطعمة والمشروبات الاحتفالية التي يقدمها أكثر من 70 مطعما وما يزيد على الـ 120 مفهوما للطعام، فضلا عن الحفلات التي سيقدمها المنسقون الموسيقيون ذوو الشهرة المحلية والدولية.

فابتداءً من الساعة السابعة مساء، سيقدم 12 منسق أغان محلي ودولي أجمل المقطوعات والمعزوفات الموسيقية، وتشكيلة من الأغاني الرائعة التي ستبقي الجمهور مستمتعاً حتى الساعات الأولى من عام 2022. وستبدأ حفلات الدي جي أولًا من على منصة اليوبيل، مع الدي جي "سكيب" المولود في دلهي، والمعروف بمجموعاته القائمة على الأداء وتقنياته المبتكرة في مزج المقطوعات الموسيقية، وحفل الدي جي والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي المولودة في دبي، تالا السمان، على مدرج دبي ميلينيوم، التي ستقدم للجمهور مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تدمج بين موسيقى الهيب هوب والبوب والرقص الكهربائي.

أما منسق الأغاني الأسطوري والمنتج أرمين فان بورين، الذي احتفل في وقت سابق من هذا الشهر بقضاء 20 عامًا في المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل 100 دي جي، ونعني هنا الدي جي "ماج"، فسيساعد عشاق الرقص على صنع ذكريات ساحرة مع مجموعة من المقطوعات الموسيقية المذهلة التي ستشعل أجواء الحدث الدولي حتى الساعة الرابعة فجرا.