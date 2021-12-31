(بالصور) أمطار الخير تزيد إكسبو سحراً وتألقاً

المصدر: دبي - البيان

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قبيل ساعات من استقبال العام الجديد 2022، أضفى هطول الأمطار مشهداً ساحراً على إكسبو 2020 دبي، حيث للمرة الأولى منذ انطلاق الحدث العالمي يشهد الزوار احتضان أرض الحدث لهطول الأمطار. فقد ملأت رائحة تفاعل الأرض والمطر أرجاء المكان بالسرور والارتياح والبهجة في تجسيد تلقائي لشعار «أجمل شتاء في العالم». وشكلت الأمطار بعد توقفها تجمعات مائية صغيرة ورقيقة انعكست عليها صور الأبنية والأجنحة. في مقابل هذا المشهد الذي تشكل نتيجة تفاعل إبداع الإنسان والطبيعة على أرض الحدث العالمي، أثبتت البنية التحتية للحدث العالمي قوتها وصلابتها مع تعاملها بنجاح مع أول حالة هطول مطرية من دون حدوث أي تجمعات مائية خارج السيطرة.