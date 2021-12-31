2022.. يبدأ من دبي أولاً

المصدر: دبي - علي شدهان

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على غير المعتاد، بدأ العام الجديد 2022، من دبي بعد الظهيرة، وقبل عروض العالم أجمع، عبر سلسلة احتفالات بهيجة شهدها معرض إكسبو 2020 دبي في أجنحة دول عدة مشاركة في الحدث العالمي الكبير.



بشارة دبي



وبشرت دبي، أبناء البشرية جمعاء بقدوم العام الجديد 2022 اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم مع نيوزيلاندا، كونها أول دولة في العالم دخلت عملياً في العام الجديد، قبل أن يتوالى دخول دول أخرى في «عباءة» 2022 انطلاقاً من «دانة الدنيا»، دبي، وحسب التوقيت المحلي لكل دولة.



فرحة البشرية



ولن تقتصر بشارة دبي للعالم أجمع بقدوم العام 2022، مقتصرة على البداية غير المعتادة فحسب، بل إن «دانة الدنيا» ستكمل فرحة البشرية جمعاء باحتفالية كبرى ستقام تحت قبة الوصل عند بزوغ أول ثانية من اليوم الأول للعام الجديد حسب توقيت دبي، وهي اللحظة الكبرى التي اعتاد العالم على معايشتها منذ أعوام عدة، وينتظرها بفارغ الصبر من دبي.



الاحتفالية الكبرى



وكما عودت العالم، بكل ما هو مبهر، فإن احتفالية دبي الكبرى بقدوم العام الجديد 2022، لن تقتصر على مهرجان الألعاب النارية فحسب، بل ستشتمل على فقرات ترفيهية وفنية وموسيقية وغنائية منوعة، بما يتناسب وقيمة إكسبو 2020 دبي، وأذواق زواره من مختلف أرجاء المعمورة.