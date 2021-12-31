رأس السنة في إكسبو .. احتفالات متتابعة بتوقيت الدول المشاركة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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بدأت الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2022 في أكسبو 2020 دبي في الثالثة من بعد الظهر اليوم بتوقيت دبي، وكانت البداية مع نيوزيلاندا أول دولة في العالم تدخل العام الجديد.

ونظم الاحتفالات في أجنحة الدول المشاركة في إكسبو وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الخامسة فجرا بتوقيت دبي.

وتصل الاحتفالات ذروتها في ساحة قبة الوصل قلب إكسبو النابض مع حلول الساعة 12 ليلا بتوقيت دبي حيث تنطلق الألعاب النارية معلنة دخول العام الجديد.

وتستمر الاحتفالات في اجنحة الدول وصولا الى احتفالات اجنحة دول الأمريكيتين التي تتواصل حتى الخامسة فجرا بتوقيت تلك الدول.

ويتخلل الاحتفالات العديد من العروص الترفيهية والفنية والموسيقية في أجواء شتوية تفوح بعطر الأرض.