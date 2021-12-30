أفضل لاعبة في العالم تزور مركز الرياضة واللياقة البدنية

المصدر: دبي-البيان

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استقبل مركز الرياضة واللياقة البدنية في «إكسبو 2020 دبي»، لاعبة كرة القدم الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة خط الوسط لنادي برشلونة النسائي، الحائزة جائزة الكرة الذهبية النسائية، وجائزة أفضل لاعبة خط وسط في أوروبا، وجائزتين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولقب لاعبة العام في إسبانيا.



وعبّرت اللاعبة الإسبانية عن فخرها بالإنجازات التي حققتها على الصعيد الشخصي عام 2021، وقالت: «كان هذا العام مثالياً، حيث فزنا بالكثير من الألقاب والجوائز. وبالنسبة لي، كان أمراً لا يصدق؛ لفوزي بجائزة الكرة الذهبية للنساء وغيرها. وأنا اليوم مستعدة تماماً لاستقبال عام 2022، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات».



وتابعت:«نحن نضع الفوز نصب أعيننا، فهو أمر مهم بالنسبة إلى المنتخب الوطني النسائي. لذا علينا العمل بجد، وتسخير كل طاقاتنا لإحراز هذا الفوز».



نصيحة



وأضافت:«من الضروري اليوم أن ننشئ مرافق رياضية للكرة النسائية من أجل تشجيع الإناث على خوض هذا المجال، وبالتالي الارتقاء بمواهبهن، للوصول إلى ما نطمح إليه في عالم الكرة النسائية».



وعن النصيحة التي تود تقديمها للفتيات اللواتي يرغبن بدخول مجال كرة القدم، قالت بوتياس:«أنصح من تجد لديها الرغبة والموهبة بأن تلاحق حلمها أولاً وتسعى لتحقيقه، وأن تؤمن بقدراتها تماماً، ولا تلتفت لكلام الناس المحبط بشأن هذا الأمر، فهي قوية وقادرة حتماً على تحقيق حلمها في أن تصبح لاعبة ماهرة في مجال كرة القدم».