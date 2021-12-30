خطة النقل من وإلى إكسبو أثناء احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

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تعمل هيئة الطرق والمواصلات وإكسبو 2020 دبي يداً بيد لتقديم تجربة مبهرة للزوار أثناء الاحتفال مع العالم بأكمله برأس السنة الميلادية الجديدة. ولمساعدة الأفراد في التنقل بسلاسة من موقع إكسبو 2020 وإليه، تقدم هيئة الطرق والمواصلات خدمات النقل العام التالية عشية رأس السنة الجديدة.



وأوضحت الهيئة أن خدمة نقل الزوار عبر مترو دبي ستتوفر على الخطين الأحمر والأخضر من الساعة 8:00 يوم 31 ديسمبر 2021 حتى الساعة 02:15 يوم 2 يناير 2022.



من جهتها، أوضحت خدمة «إكسبو رايدر» أنها ستستمر في العمل حتى الساعة 06:30 من يوم 1 يناير 2022، مع بعض الاستثناءات بخصوص عدد من المسارات.



وأشارت إلى أن رحلات مسار دبي مول ستُعلَّق بدءاً من الساعة 14:00 بسبب إغلاق الطرق المحيطة ببرج خليفة، فيما ستشهد مسارات البراحة والغبيبة ومطار دبي المبنى 3، تحويلات بسبب إغلاق الطريق إي11.



تعليق

وذكرت الخدمة أيضاً أن الرحلات من مختلف المدن إلى الموقع ستتوقف في تمام الساعة 20:00 من يوم 31 ديسمبر الجاري، كما ستعلَّق جميع الرحلات المتجهة إلى الموقع من مختلف أرجاء دبي بدءاً من الساعة 22:00 يوم 31 ديسمبر الجاري.



ولفتت إلى تعليق الرحلات من إكسبو 2020 دبي من الساعة 21:00 حتى 00:00 منتصف الليل.



ولإدارة الإقبال الكبير على خدمة إكسبو رايدر بمناسبة رأس السنة، سيُطلب من الركاب تحديد وقتهم المفضل للعودة ليحصلوا على قسيمة توضح هذا الوقت، وسيجري توزيع هذه القسائم بحسب أسبقية الحضور.



وستتوفر مواقف السيارات وحافلات النقل المخصصة لها حتى الساعة 06:30 من 1 يناير 2022، وفي حال تجاوز الطلب على خدمات هذه الحافلات المتوفر منها، سيُطلب من الزوار العودة إلى سياراتهم مشياً على الأقدام.