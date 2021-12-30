عروض «سوخشفيلي» تبهر الحضور احتفالاً بجورجيا

المصدر: دبي ـ البيان

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استضاف مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي، اليوم، عرضاً فنياً لفرقة الباليه الوطني الجورجي «سوخشفيلي» بمناسبة العيد الوطني لدولة جورجيا، أمام حضور جماهيري متنوع من مختلف الجنسيات الزائرة للحدث الدولي الذي استمتع بما قدمه أعضاء الفرقة من رقصات جميلة ومتناغمة.



وقدمت فرقة «سوخشفيلي» عروضاً متعددة جميعها ترمز إلى جوانب عدة من حياة الشعب الجورجي، التي جسدها راقصون وراقصات محترفون في ومضات فنية راقية على إيقاع الموسيقى الجورجية التي مزجت بين الموروث الثقافي للشرق والغرب معاً.



رسائل ومعانٍ

وتعتبر فرقة «سوخشفيلي» واحدة من أشهر فرق الباليه في العالم، حيث تأسست في العام 1944 على يد كل من الراقصين الشهيرين إيليكو سوخشفيلي ونينو راميشفيلي.



وتجاوب جمهور مسرح دبي ميلينوم، مع العروض الراقصة التي قدمتها الفرقة التي رسمت لوحات فنية بديعة ترمز إلى قصص الحرب والسلم وكفاح الشعب الجورجي وانتصار الحب والحياة على الحرب والموت.



ويجد المشاهد للعرض أن في كل حركة من رقصات سوخشفيلي التي يؤديها مجموعة من الشباب والشابات معنى ورسالة موجزة تختزل الكلمات لتروي للجمهور المتابع، قصصاً عن الحب والطبيعة وعن جبال وحقول ووديان جورجيا الجميلة.



أغانٍ شعبية

وأدى أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني الشعبية الجورجية التاريخية، التي تعتمد على الأداء الصوتي فقط بدون استخدام الآلات الموسيقية، كما أدى أعضاء الفرقة عروضاً، التي لاقت تصفيق واهتمام الجمهور الحاضر.



وظهرت فرقة سوخشفيلي إلى الوجود في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا لينتشر اسمها سريعاً خارج حدود البلاد، وتبدأ رحلة العالمية من خلال العروض الفنية التي نظمتها الفرقة في كبريات قاعات الموسيقى العالمية، والتي جابت من خلالها دولاً ومدناً عالمية لتحط رحالها اليوم بجولة فنية في دبي.