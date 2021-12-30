«رائحة القهوة» تجذب الزوار لجناح فيتنام

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي



رحب الجناح الفيتنامي بزواره بإهدائهم «فنجان قهوة» بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة فيتنام في «إكسبو2020 دبي»، وعلى هامش إطلاق لي هوانغ ديب ثاو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية العالمية «كينج كوفي» والمؤسسة المشاركة لشركة القهوة ترونج نجوينG7 الفيتنامية، كتابها الجديد «ذا كوين أوف كينج كوفي» دبي.



واستمتع الزوار، الذين جذبتهم رائحة القهوة إلى الجناح، بتذوق أنواع مختلفة من القهوة الفيتنامية الممتازة التي تعرف بكونها من الأفضل في العالم وخوض تجربة غامرة في عالم القهوة وسط الروائح العطرية الفواحة وقيم الابتكار والاستدامة.



سيرة تجارية



ويعد كتاب «ذا كوين أوف كينج كوفي» الذي صدر في دبي، بمناسبة العلاقات المتزايدة لصناعة القهوة الفيتنامية مع الشرق الأوسط، هو أول سيرة ذاتية تجارية كبرى لرجل أعمال فيتنامي أصدر بالإنجليزية أو الفيتنامية.



ويقدم للقراء في العالم رؤى ثاقبة في صناعة القهوة في فيتنام ودروساً في بناء الأعمال التجارية كما يرسم صورة للثقافة الفيتنامية بعد الحرب على خلفية تجارة البن العالمية وسيثير الكتاب فضول القراء لتجربة مذاق قهوة روبوستا الفيتنامية.



وقالت ثاو: إن الطلب على القهوة ليس ضخماً فحسب، بل إنه دائم، لهذا السبب حاولت دائماً بذل قصارى جهدي لتقديم علامتنا التجارية للقهوة الفيتنامية إلى نفس مستوى الشركات متعددة الجنسيات في صناعة القهوة العالمية والتنافس معها.



روبوستا



تعد فيتنام ثاني أكبر منتج في العالم بعد البرازيل، حيث يمثل البن روبوستا 97 في المائة من إجمالي إنتاج فيتنام، تجذب ثقافة القهوة النابضة بالحياة في فيتنام الزوار من جميع أنحاء العالم، وبفضل الظروف المواتية للتربة والطقس تتمتع القهوة الفيتنامية بنكهة غنية فريدة ومميزة لا مثيل لها