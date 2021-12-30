استعراضات راقصة في احتفالات فيتنام بيومها الوطني

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت اليوم فيتنام بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بمنصة الأمم في ساحة الوصل، بحضور تاكوانغ دونغ، نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة بفيتنام، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية. وشمل الاحتفال استعراضاً للفنون الشعبية والمعاصرة التي تشتهر بها فيتنام، وذلك بعد مراسم رفع الأعلام وعزف النشيد الوطني.



وفي كلمته، قال تاكوانغ دونغ:«أود أن أهنئ الإمارات على استضافتها الناجحة لإكسبو 2020 دبي، في الوقت الذي يشهد العالم بأكمله فترة صعبة غير مسبوقة بسبب الجائحة. إن شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول، وصنع المستقبل» يعكس واقع عالم اليوم، حيث لا يمكن لدولة بمفردها حل التحديات التي نواجهها، والتي تتطلب تضامن جميع دول العالم».



شكر

وأضاف معاليه: «اليوم، أود أن أتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات ولمنظمي إكسبو 2020 دبي لمساعدتهم المستمرة في عملية التحضير لإكسبو 2020 والمشاركة فيه، ولدعمهم خصوصاً في تنظيم اليوم الوطني لفيتنام، وإتاحة الفرصة لجناحها ليغدو من المعالم البارزة في إكسبو، وفرصة لنا لنستعرض ميزات ثقافية وفنية فريدة وجذابة، ولنعزز التبادل التجاري».



وقال سلطان الشامسي: «يسلط جناح فيتنام الضوء على مسيرة النمو والتنمية بوصفها من أسرع الاقتصادات نمواً، وثالث أكبر سوق في منطقة جنوب شرق آسيا. وانضمت فيتنام إلى غيرها من صُنّاع التغيير في إكسبو 2020، من أجل التعاون لصنع مستقبل أفضل للجميع وتعزيز (رؤية 2035: نحو الازدهار والإبداع والعدالة والديمقراطية)».



أسس متينة

وأضاف: «إن العلاقة القائمة منذ عقود بين الإمارات وفيتنام ترتكز على أسس متينة، وقد أسفرت عن تعاون في ميادين متنوعة، تتراوح من المجالات السياسية إلى الاقتصادية والثقافية. وعبر وجود فيتنام في إكسبو 2020، نتطلع إلى تعزيز التعاون بين بلدينا واستكشاف آفاق جديدة لمزيد من العمل المشترك».



وأثناء مقابلته الصحفيين، قال تاكوانغ دونغ إن العلاقة بين فيتنام والإمارات قوية، ذاكراً أن حجم التداول بين البلدين يتجاوز 6.5 مليارات دولار أمريكي، ومتطلعاً نحو مزيد من التعاون المستقبلي. وأَمِلَ نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامي أن تستغل بلاده فرصة تواجدها في إكسبو 2020 لاستعراض بنيتها التحتية وجذب المزيد من التجارة والاستثمار.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي، مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.