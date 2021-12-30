مولدوفا.. رموز الطبيعة والإبداع

المصدر: دبي - عبير يونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُظهر جناح مولدوفا في إكسبو 2020 دبي العديد من رموز الثقافة والفن وأهم أعمالهم، كما يبين مزايا هذا البلد الطبيعية، إذ تعد مولدوفا واحدة من البلدان الأوروبية غير المكتشفة، وهي أرض تذخر بالآثار القديمة والتاريخ الرائع، وهي مركز للتقنيات الجديدة، الأمر الذي دعت به تلك الدولة الأوروبية العالم إلى استكشافها من جديد، كما دعت إلى اكتساب رؤى ثاقبة بشأن الفرص المتاحة للمستثمرين، مبينة المزايا الخاصة التي تتوفر لهؤلاء المستثمرين أكثر من الدول الأخرى.



ثروات الطبيعة

تبين المعروضات للزوار بأن قطاع الزراعة العضوية في مولدوفا هو الأكثر تطوراً في منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى فقد بلغت مساحة الأراضي المعتمدة للزراعة العضوية في عام 2019 ما يقرب 28000 هكتار. وهو ما يؤدي بسهولة إلى تعدد المنتجات العضوية المعتمدة التي تصدرها مولدوفا للدول الأخرى ومن بينها الحبوب، والجوز، والفواكه المجففة، وبذور عباد الشمس والقرع، وفول الصويا، وزيت الخزامى الخام وغيرها.



كما تبين الإحصاءات أن 7% فقط من أراضي العالم صالحة لزراعة الجوز. وتندرج أراضي مولدوفا بالكامل في هذه الـ 7% مما يجعلها واحدة من أكبر موردي الجوز إلى الاتحاد الأوروبي. ومن خلال AMG – KERNEL شركة إنتاج الحبوب وشتلات الجوز في مولدوفا، والتي تأسست في عام 1999 تمتلك هذه الشركة الآن أكبر مصنع للجوز، كما تُطور الشركة تقنيات مبتكرة للزراعة الدقيقة لزراعة الحبوب والجوز الأعلى جودة. ويعرف الجناح أيضاً بالعسل المولدوفي الذي يعد جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي عندهم، حيث تنتشر بين تلال مولدوفا مزارع خلايا النحل التي يرعاها القرويون ومربو النحل الذين تمكنوا من النهوض بصناعة العسل من جذورها التقليدية ليصبحوا منتجين لبعض أجود أنواع العسل في السوق الأوروبية.



إبداع متنوع

لم يكتفِ القائمون على الجناح بالتعريف بالثروة الطبيعية في مولدوفا، إنما عرفوا برموز الفن والثقافة في بلدهم، وتحت عنوان «بين الماضي والمستقبل» تم استعراض تجربة يوجين دوغا المؤلف الموسيقي المولدوفي اشتهر بتأليف الموسيقى التصويرية لأكثر من 200 فيلم سينمائي. ألف دوغا موسيقى الفالس لعرض افتتاح الألعاب الأولمبية لدورتي 1980 و2014 وتصنف مقطوعات الفالس التي ألفها ضمن قائمة أفضل 200 عمل كلاسيكي عالمي على مر الزمن. ويعتبر أندور رايل أيضاً أحد ألمع نجوم الموسيقى الإلكترونية عالمياً تعاون في العديد من الأعمال مع كبار النجوم في مجاله مثل أرمين فان بيورون وغيره فهو مدرج ضمن قائمة أفضل 200 دي جي على مستوى العالم.



وإلى جانب رايل هناك استعراض لإنجازات الفرقة الأكاديمية الوطنية للرقص الشعبي التي تعتبر بمثابة الممثل الرسمي لجمهورية مولدوفا على مدى الـ 75 عاماً الماضية، إذ قدمت فرقة الرقص الفلوكلوري عروضها في 70 دولة، لتعكس تجارب ما يزيد على 7000 راقص وراقصة، أما أوركسترا «لاوتاري» رمز جمهورية مولدوفا فهي الأوركسترا الوطنية للموسيقى التقليدية «لاوتاري» بقيادة المايسترو نيوكلاي بوتغروس وتعتبر رمزاً عالمياً للثقافة الموسيقية المولدوفية، فعلى مدى خمسين عاماً من النشاط الفني أثبت المايسترو تفرد الموسيقى التقليدية المولدوفية كانعكاس لجمال روح الشعب المولدوفي وتراثه الثقافي ويعد المايسترو نيكولاي بورتغوس عازف كمان عبقري وتعتبر أغنيته «سيوكارليا» الرمز الموسيقي لجمهورية مولدوفا.



شعر مولدوفي

وإلى جانب الموسيقى هناك تعريف بالشعر من خلال قصيدة «لوشافرول» التي تعني «نجم الصباح» وهي أيقونة أدبية رومانسية من تأليف الشاعر والكاتب والصحافي ميهاي أمينسكو 1850- 1889، وهو أحد أهم كتاب الأدب المولدوفي والروماني.