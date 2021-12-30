«بوب» و«تايكو» على مسرح ميلينيوم

المصدر: دبي - البيان

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تميزت سهرة أمس على مسرح دبي ميلينيوم بإكسبو 2020 دبي بحفل موسيقي رائع قدمته فرقة «سترينغز أند بيتس» (أوتار ونبضات) التي أمتعت الجمهور بمعزوفات متنوعة من موسيقى البوب والروك الشعبية، باستخدام الكمان وطبول التايكو اليابانية، مما أضفى لمسة سحرية على العرض الذي نال استحسان الحضور.



جسدت السهرة التي أقيمت في وقت متأخر من ليلة أمس شعار إكسبو 2020 في جمع العالم معاً، وهو ما حدث مع عازفَي الكمان وقارعة الطبول في الفرقة، الذين أدوا وصلات موسيقية من مختلف أنحاء العالم.



مفاجأة



وفاجأ الموسيقيون الجمهور بأدائهم أغاني الروك والبوب الشعبية، حيث عزف جيسي غراندمونت، الذي ينحدر من كندا، مجموعة متنوعة من المعزوفات، مثل «غبار في الرياح» لكاساس، و«فيفا لا فيدا» لكولد بلاي، وغيرهما من المقطوعات التي نالت إعجاب الجمهور وتصفيقه.



ورافقته على طول الطريق عازفة الكمان آنا بافلوفا، وهي في الأصل من بيلاروسيا، لكنها تقيم وتقدم عروضها الآن في دبي، إلى جانب يومي سيليا، التي تعيش في فرنسا، إلا أنها نشأت في اليابان، حيث تعلمت العزف على طبول التايكو وتقديم إيقاعات معقدة. وأسفر الجمع بين الإيقاعات المنخفضة القوية والأنغام الوترية السريعة عن مزيج نال إعجاب الجمهور الحاضر.