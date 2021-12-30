«أنتيغوا وبربودا».. الفردوس غير المفقود

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تستعرض دولة «أنتيغوا وبربودا» في «إكسبو دبي 2020» جمال طبيعتها الخلابة وشواطئها الساحرة التي تتيح لزائريها تجربة سياحية فريدة من نوعها على مدار العام.



تتكون هذه الدولة من جزيرتين تحملان الاسم نفسه، ويحدها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، أنتيغوا هي أكبر الجزيرتين، ويبلغ عدد سكانها 100000 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان باربودا 1500 نسمة، وتشتهر بشواطئها الرملية البيضاء والوردية والطقس المبهج، والمنتجعات ذات المستوى العالمي.



جنة الأرض



يحمل جناح «أنتيغوا وبربودا» شعار «الشاطئ هو البداية» لأن البحر هو مصدر الحياة لهذا البلد الجميل المعروف بـ«الفردوس غير المفقود»، في قلب البحر الكاريبي ويعدّ جنة الأرض لعشاق الطبيعة النقية، وتطل كل شواطئ أنتيغوا على البحر ويمتد ساحلها الخلاب لمسافة 95 ميلاً، وتحاط الجزيرة الشقيقة لها باربودا بالشعاب الحامية وتضم خليجاً صغيراً ومحمية لطيور الفرقاط وتشتهر الجزيرتان بشعبهما الودود والمضياف.



تمتاز طبيعة «أنتيغوا وبربودا» باحتوائها على تلال جيرية متموجة تكسوها أشجار «الأكاسيا» أو «السنط»، إضافة إلى تعدد التجاويف والخلجان البحرية الصغيرة على شواطئها، والتي تشتهر بتجارب الغوص الحر وممارسة نشاط صيد الأسماك بالرماح، ومشاهدة أسراب كبيرة من أسماك «المرلين الأزرق».



سياحة



تمثل السياحة المورد الاقتصادي الأول لـ«أنتيغوا وبربودا» بصفتها واحدة من أهم وجهات الكاريبي للسياح القاصدين الترفيه والرحلات البحرية ورحلات العمل، وهي من أوائل دول شرق الكاريبي من حيث تنمية السياحة باعتبارها مورداً اقتصادياً رئيسياً، وقد بدأت السياحة في «أنتيغوا وبربودا» تنشط منذ ستينات القرن الماضي، ويسهم القطاع السياحي بحوالي 80% من الناتج المحلي.