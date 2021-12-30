نائب رئيس وزراء جورجيا في جناح إينوك

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء في جمهورية جورجيا، والوفد الرسمي المرافق من المسؤولين في حكومة جورجيا، وذلك في زيارة إلى جناحها الذي يحمل شعار «إلهامٌ من الطاقة» في إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم من نوعه على مستوى العالم.



وضم الوفد الجورجي كلاً من ناتيا ترنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وباتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، وكان في استقبال الوفد عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا في مجموعة إينوك، ومنهم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وطيّب الملا، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتجارة والتصنيع في المجموعة، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في المجموعة، وهشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة.



جولة

وتضمنت الزيارة جولة على تجربة الطاقة الملهمة والغامرة ومجلس الأعمال، حيث قام الطرفان بمناقشة أبرز الموضوعات الراهنة ضمن قطاع الطاقة وآفاق التعاون المستقبلي.



يُذكر أن المجموعة استقبلت أكثر من 60 ألف زائر في جناحها خلال أول شهرين من انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، منهم وفود من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.