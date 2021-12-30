«انسا»: دبي مع «إكسبو» في صدارة احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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سلطت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» الضوء على استعدادات دبي للاحتفالات بقدوم العام الجديد، 2022. وبحسب تقرير نشرته الوكالة أمس، فإن دبي تتطلع هذا العام إلى التفوق على نيويورك في حجم الاحتفالات وضخامتها.



وأفاد تقرير «انسا» بأن دبي تُعول كثيراً على «إكسبو 2020 دبي» في تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تخصيص 29 موقعاً بداخل مقر الحدث العالمي لزواره، لحضور الاحتفالات.



ووصف التقرير هذا العدد من المواقع المُخصصة للاحتفالات بالعام الجديد بأنه قياسي، وأضاف أنه سيسهم في تعزيز التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية المشاركين في الاحتفالات من الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد 19».



تلقيح

وأوضح التقرير أن دبي تُعول أيضاً على حقيقة مفادها أن نسبة تطعيم سكانها باللقاحات المُضادة للجائحة تبلغ 100% تقريباً، في استقطاب المزيد من الحضور، بما يضمن لها الصدارة العالمية في حجم الاحتفالات بالعام الجديد.



وفي سياق موازٍ، ذكرت مجلة «فوغ» الأمريكية الشهيرة في تقرير آخر أن «إكسبو 2020 دبي» يعتزم استهلال 2022 بستة أنشطة احتفالية مبهرة ستجري جميعها في الأول من يناير 2022.



ووصف تقرير «فوغ» هذه الأنشطة الاحتفالية الستة بأن «مشاهدتها ضرورية». واستعرض التقرير هذه الأنشطة، وأفاد التقرير بأن النشاط الأول هو مبادرة «فاغانيواري» التي سينظمها الجناح البريطاني في «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة مطاعم من عدة أجنحة أخرى حيث ستقدم جميعها أكلات نباتية، كتوطئة لمهرجان المأكولات النباتية الكبير الذي سيقيمه «إكسبو 2020 دبي» يوم الـ14 من يناير المقُبل.



وذكر التقرير أن النشاط الثاني هو عرض للكلاب ستقيمه شرطة دبي في «ساحة الوصل»، فيما يتمثل النشاط الثالث في الاحتفال باليوم الوطني لليمن، فيما سيستضيف جناح بيلاروسيا النشاط الرابع، وهو احتفالات فولكلورية تعكس ثقافة الدولة.



نشاط خامس

وأضاف التقرير أن النشاط الخامس هو حفل موسيقى سيحييه فريق «جروب إن سوينغ» المجري المتخصص في الطراز الموسيقي المعروف باسم «سوينغ»، وهو أحد أنماط موسيقى «الجاز». وسيقام هذا الحفل في «جناح التنقل».



واختتم التقرير بالنشاط السادس، وهو حفل يحييه ثلاثة فنانون في «حديقة اليوبيل»، وهم المطربان الإماراتيان أرقم وجاسم محمد والمطرب السعودي حمزة هوساوي.