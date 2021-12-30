العويس يتفقد ابتكارات «الاستدامة» في جناح سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، جناح جمهورية سنغافورة في منطقة «الاستدامة»، بمعرض إكسبو 2020 دبي، والذي يجسد شعار «الطبيعة.. الرعاية.. المستقبل»، ويعرض أحدث التقنيات في مجال الاستدامة البيئية، ودمج الطبيعة والهندسة المعماريّة والتكنولوجيا، من خلال تصاميم رقميّة، تمثل صورة مصغرة نحو النمو والاستدامة والمرونة.



وتجول معالي العويس في أروقة الجناح، واطلع على أبرز الابتكارات والمشاريع التقنية المعروضة، من بينها الحديقة المخروطية الخضراء، والتطبيقات التكنولوجيّة المبتكرة المستخدمة في إدارة المساحات الخضراء، وأنظمة المياه والطاقة والروبوتات الصغيرة المخصصة لمراقبة صحة النباتات، وجمع البيانات البيئيّة، لإنشاء مدن مستدامة، تعزز حماية الطبيعة، وتسهم في مكافحة تغير المناخ.



إعجاب

وأعرب معاليه عن إعجابه بجناح جمهورية سنغافورة، وما يعرضه على صعيد الاستدامة البيئية، مؤكداً أن إكسبو 2020 دبي، يمثل منصة لتعزيز الشراكات الدولية، ونموذجاً لتلاقي العقول والخبرات، وتكامل الجهود لبناء المستقبل المزدهر على كافة الأصعدة، ويجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون البنّاء، ومشاركة المعرفة والتجارب بين كافة الدول، بما فيه خير المجتمعات والأجيال القادمة.