«نسائية» كهرباء دبي تنظم رحلة تثقيفية لجناح المرأة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة تثقيفية إلى جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، لتعريف موظفات الهيئة على أهم النماذج النسائية الرائدة محلياً وعالمياً، وإطلاعهن على أبرز قصص النجاح والتجارب النسائية الملهمة حول العالم، لتشجيعهن على تحقيق الذات وإطلاق إبداعاتهن، مما يسهم في تعزيز سعادتهن وترسيخ دورهن في خدمة الوطن في كافة الميادين.



اهتمام

وأشارت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى أن تخصيص دولة الإمارات لجناح شامل ومستقل للمرأة في معرض إكسبو 2020 دبي، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يشكّل تكريماً واضحاً واحتفاءً حقيقياً بمساهماتها المهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية قيم التسامح والاحترام، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.



إيجابية

وأضافت الجوكر: «توفر الهيئة بيئة سعيدة وإيجابية لدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وإعداد أجيال المستقبل، وتهيئ كافة مقومات النجاح التي تتيح لها تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي مستدام. وتمثل الرحلات التثقيفية التي تنظمها اللجنة النسائية في الهيئة جانباً مهماً من الأنشطة الاجتماعية التي ننظمها، لا سيما وأنها تسهم في تعزيز الولاء المؤسسي والتقارب الاجتماعي».