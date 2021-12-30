«البيئة» محور حملة الترويج للسياحة الماليزية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية (MOTAC)، من خلال وكالتها «سياحة ماليزيا»، بجناح البلد الآسيوي في إكسبو 2020 دبي، في حملة الترويج لماليزيا، كوجهة مستقبلية للسياحة البيئية في العالم، ويستلهم أسبوع السياحة البيئية في جناح ماليزيا، الدعوة من سياسة السياحة الوطنية 2020 -2030، التي تسلط الأضواء على ممارسة السياحة المستدامة والمسؤولة.



وانضمت إلى ماليزيا 16 منظمة، تتكون من خمس مجالس سياحة حكومية، وثلاث جمعيات، وأحد سلاسل الفنادق، وستة منظمي رحلات، بالإضافة لمالك علامة تجارية.



محاضرات

ويتعرف المشاركون خلال أسبوع السياحة البيئية في ماليزيا للسياحة، إلى وجهات النظر المختلفة للسياحة البيئية في ماليزيا، من قِبل المتحدثين الماليزيين المشاهير في سلسلة محاضرات الخبراء، وهم: أندرو سيباستيان - السياحة البيئية وجمعية الحماية الماليزية، وسيد عبد الرحمن سيد حسن (دايف هارت ماليزيا)، والبروفيسور أنتوني وونغ كيم هوي - خبير الاستدامة والسياحة البيئية، وإيريك سينايا - جمعية الطبيعة الماليزية.



احتفال

واحتفلت الوزيرة داتو سري حاجه نانسي شكري بهذه المناسبة، حيث أدارت إطلاق تريشاو التقليدية الماليزية، أو المعروفة محلياً باسم بيكا، بالإضافة إلى العديد من الباقات الماليزية، التي تسلط الضوء على منتجات السياحة البيئية الجديدة، في وجهات مختلفة في ماليزيا.



وأطلقت الحكومة الماليزية، أول فقاعة سفر دولية لها، من خلال إعادة فتح جزيرة لانكاوي للسياح الدوليين، الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتباراً من 15 نوفمبر الماضي، دون متطلبات الحجر الصحي. بعد ذلك، واصلت ماليزيا إعادة فتح حدودها البرية والجوية للمواطنين السنغافوريين، من خلال ترتيب ممر السفر الملقح (VTL)، اعتباراً من 29 نوفمبر. واعتباراً من 28 ديسمبر الماضي، تم تلقيح 97.6 ٪ من السكان البالغين في ماليزيا بشكل كامل، ما مجموعه 78.4 % من إجمالي السكان لتلقي التطعيم الكامل.



مشاركة

وتتصدر مشاركة ماليزيا في إكسبو 2020 دبي، وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (MOSTI)، مع المؤسسة الماليزية للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ (MGTC)، بصفتها الوكالة المنفذة.