إكسبو في أسبوع .. الأجواء الاحتفالية بالميلاد ورأس السنة تتصدر المشهد

المصدر: وام

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طغت الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة على مشهد الفعاليات التي شهدها إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الماضي، فيما يواصل الحدث العالمي تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الزيارات وسط تطبيق أفضل إجراءات السلامة والوقاية من "كوفيد-".19 وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه الثالث عشر.

- رأس السنة والميلاد.

عمّت البهجة الغامرة ومظاهر الاحتفال المتميزة بيوم عيد الميلاد أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، وساهمت الفعالية المتنوعة التي أقيمت بهذه المناسبة بتوافد آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها موقع الحدث العالمي الذي تحول إلى مساحة مبهرة مفعمة بالأجواء الاحتفالية وأشكال الزينة المختلفة، موفرا فرصة نادرة لالتقاط الصور والاستمتاع بالعروض الترفيهية الرائعة التي جذبت الزوار من جميع الفئات والأعمار.

هذا وتتواصل التحضيرات في كافة أرجاء الحدث العالمي استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية حيث تقرر أن تكون الأبواب مفتوحة في ليلة الاحتفال حتى الـ 5 فجراً، فيما تستقبل الأجنحة زوارها حتى الرابعة صباحاً من الليلة ذاتها.

وستكون شوارع إكسبو وأروقته وكل زواياه مشغولة باستقبال العام الجديد، في وقت ستعمر باحتفالات متنوعة، بينما ستكون ساحة الوصل، حيث قلب إكسبو 2020 دبي، هي المحطة الرئيسية التي تحتضن كافة الفعاليات المبهرة، والعد التنازلي لاستقبال العام الجديد، حيث ستشهد القبة المفتوحة على الفضاء، سقوط كرة عملاقة من السماء أمام أعين الزوار إيذاناً بميلاد عام جديد، في وقت ستضاء فيه سماء المكان بالألعاب النارية المذهلة، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة فجراً.

ويُطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة، ويطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

- مناسبات وطنية..

احتفلت المملكة المغربية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي الذي شهد عروضا ثقافية جسدت التراث المغربي الأصيل في ساحة الوصل والجناح المغربي وأماكن أخرى في موقع الحدث، كما احتفلت جمهورية النيجر بيومها الوطني في ساحة الوصل وقدمت عروضا موسيقية واستعراضية بمختلف الأنماط التي تجسد التقاليد والجذور الثقافية لهذا البلد الواقع في غربي أفريقيا.

- زوار..

سجل "إكسبو2020 دبي" 8,067,012 زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي وحتى 26 ديسمبر الجاري، حيث حقق في أسبوعه الأخير أكثر من 899 ألف زيارة وسط إجراءات احترازية مشدّدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، كما وصل عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لـ "إكسبو2020 دبي" 37 مليونا للفترة نفسها.

- الشباب..

أطلق جناح الشباب في «إكسبو 2020 دبي» العديد من المبادرات التي تعكس هدف ترسيخ الروابط الثقافية للشعوب وتأصيل العلاقات بين الشباب، ومن بينها مبادرة «العلاقات الثقافية بين الشباب الإماراتي والسوداني»، التي بحثت في الروابط والمشتركات التي تجمع بين البلدين.

ويعد جناح الشباب منصة لكافة المبادرات والمشاريع المرتبطة بإشراك وتمكين الشباب في العالم والاحتفاء بمواهبهم وعرض تجاربهم وتسليط الضوء على مساهماتهم، وذلك ضمن الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل».

- اللغة العربية ..

نظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، خلوة ثقافية بعنوان «العربية لغة حياة»، سلطت الضوء على تجربة المركز وبرامجه ومشروعاته التي أطلقها للنهوض باللغة العربية، وفتحت آفاق النقاش والحوار؛ للمساهمة في وضع آليات عمل مستقبلية تدعم جيل الشباب، وتنسجم في الوقت ذاته مع تطلعات المركز وأهدافه.

- الاستمطار..

أعلن المركز الوطني للأرصاد موعد إقامة حفل الإعلان عن المشاريع الحاصلة على منحة الدورة الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، في جناح الإمارات بمعرض «إكسبو 2020 دبي» يوم الخميس 13 يناير 2022.

وقال الدكتور عبدالله المندوس المدير العام للمركز الوطني للأرصاد إن إقامة حفل الإعلان عن المشاريع الحاصلة على منحة الدورة الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ضمن حدث عالمي مهم مثل إكسبو 2020 دبي، تؤكد أهمية البرنامج ومكانته الدولية المرموقة التي اكتسبها على مدى الدورات الثلاث السابقة، وإنجازاته التي تمثلت في استقطاب ودعم الأفكار والتقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال الاستمطار والقابلة للتبني والتطبيق في المناطق التي تعاني شُحّ المياه.