إكسبو 2020 دبي يعدل صلاحية استخدام عرض تذكرة أيام الأسبوع بدءاً من 3 يناير

المصدر: دبي – بشار باغ

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أعلن إكسبو 2020 دبي أن عرض تذكرة أيام الأسبوع سيكون ساري المفعول من الاثنين حتى يوم الجمعة اعتباراً من 3 يناير 2022 في حين كانت التذكرة التي تبلغ قيمتها 45 درهماً صالحة للاستخدام سابقاً من يوم الأحد حتى يوم الخميس، وتأتي هذه الخطوة مواكبة لنظام العمل الأسبوع الجديد في الإمارات وتحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد اعتباراً من 1 يناير 2022.

وتباع تذكرة اليوم الواحد للبالغين من عمر 18-59 عاماً وهي صالحة للاستخدام خلال أيام الأسبوع فقط من يوم الاثنين ليوم الجمعة وتباع التذكرة على الموقع الإلكتروني للحدث فقط وهي سارية حتى 31 مارس 2022.