أسطورة التنس: أنا من أشد المعجبين بتنظيم إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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زار بورريس بيكر، أسطورة التنس واللاعب الأشهر في تاريخ اللعبة، اليوم، جناح دولة بنغلاديش في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن زيارة تستمر يومين، بهدف مشاهدة أبرز معالم الحدث الدولي، الذي عبر عن إعجابه الشديد في تنظيمه المحترف.

وعبر بيكر عن سعادته بوجوده في الحدث العالمي، حيث قال: «أنا من أشد المعجبين بإكسبو 2020 دبي. أول إكسبو قمت بزيارته كان في ألمانيا والذي أقيم في هانوفر، وكنت أتوق لحضور إكسبو 2020 دبي».

وعن الأجنحة التي يرغب بزيارتها أفاد بوكر: «أرغب بالطبع بزيارة جناح ألمانيا، وكذلك جناح دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لا سيما مع الأصداء الإيجابية التي يحصدها الجناحان على الصعيد العالمي». وأضاف: «إكسبو 2020 مكان مذهل للغاية، ويعكس التنوع والاختلاف بين الدول، فكل جناح دولة يحمل رسالة مختلفة ولكن الأهم من ذلك أنه يجمع تلك الدول تحت مظلة واحدة».

وعن سبب زيارته لجناح دولة بنغلاديش بالتحديد، عزى بوكر ذلك إلى رغبته الشديدة بزيارة بنغلاديش لما سمع عنها من صديقه، لذلك ارتأى أن يبدأ بجناح الدولة في «إكسبو 2020 دبي» كونها خطوة أولى نحو الاتجاه الصحيح لمعرفة المزيد عنها قبل زيارتها.

وعبر بوريس عن رغبته بزيارة «إكسبو 2020 دبي» مرة أخرى، فهو، برأيه، حدث كبير ولا يمكنك زيارته بيوم أو اثنين، ويستحق وقتاً أكبر لاكتشافه، مؤكداً أنه سيقوم بزيارة أخرى إلى الحدث الدولي على أمل تغطية جميع جوانبه.