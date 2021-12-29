عروض فنية مبهرة في احتفالات جورجيا بيومها الوطني

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جورجيا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، عبر تقديم مجموعة مميزة من الأنشطة الثقافية والفنية، والترفيهية، من بينها عرض لجوقة جوري النسائية، ولوحات فنية من الرقص التقليدي، إلى جانب إقامة المراسم الرسمية الخاصة بهذه المناسبة. وقد حظي الضيوف بفرصة الاستمتاع بمشاهدة الأداء الفني المبهر الذي أُقيم في ساحة الوصل والذي قدمته «جوقة جوري النسائية» إلى جانب فرقة جورجيا للفلكلور الجورجي وفرقة الباليه الوطني الجورجي.

وحضر اليوم الوطني ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء، ووزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا، حيث استقبله معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، فيما أقيمت مراسم رفع علمَي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة جورجيا في ساحة الوصل.

مفترق الطرق بين الشرق والغرب

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ: «كونها دولة تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، مع هوية متميزة ومنفردة، تسلط جورجيا الضوء من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي على الحركة الثقافية لديها، وعلى الفرص التي تقدمها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «تربط دولة الإمارات وجورجيا علاقة قوية مبنية على الصداقة والشراكة.. علاقة نمت على مستويات مختلفة منذ تأسيس الجسور الدبلوماسية بين دولتينا في عام 1992. ومن خلال إكسبو 2020 وما بعده، نحرص على توسيع آفاق علاقتنا الوطيدة، عبر استكشاف أوجه تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار التجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة».

فرص جديدة

وقال ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء الجورجي: «في حقبة ما بعد الجائحة وما رافقها من اضطرابات واسعة في سلسلة التوريد، تقدم جورجيا فرصاً جديدة بُغية تحقيق المزيد من المشاركة والتكامل، ما يفتح الإمكانات الكاملة للعلاقات التجارية النابضة بالحياة. عبر استراتيجيتنا الخارجية الطموحة التي تتطلع نحو تحقيق التكامل بين جورجيا وبين المنطقة الأوروبية الأطلسية، يربط اقتصادنا المنطقتين معاً من خلال شبكة فريدة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي تمتد من قارة أوروبا وصولاً إلى قارة آسيا».

وتجسيداً للثقافة والتراث العريقين، يدعو جناح جورجيا الزوار لرؤية مُلتقى الطرق في المستقبل. يركز الجناح على صناعة العصائر التقليدية، والأبجدية الجورجية، والسياحة المستدامة، والعديد من الفرص التجارية، التي تنبع من ثقافة جورجيا، وتراثها. تعد الدولة بمثابة جسر يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، وهي دولة شابة ومتطلعة للمستقبل، وموطن لفرص استثمارية متعددة، يشرح الجناح العديد منها.