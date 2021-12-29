دفاع مدني دبي و«نداء» تتعاونان باتفاقية مشتركة لنظام إدارة الحوادث

المصدر: دبي- - البيان

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بحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، ومنصور جمعة بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، وقع العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، وعلي عبدالله بحلوق مدير شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، اتفاقية بين الدفاع المدني دبي، وشركة إشارة ( لنظام إدارة الحوادث) (SAGA)، وذلك في جناح فزعة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ونصت الاتفاقية على أن تتولى الشركة تطبيق وبرمجة النظام الآلي الجديد للبلاغات وإدارة الحوادث في الدفاع المدني بدبي، وبرمجة الأجهزة الذكية لربط نظام إدارة الحوادث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بكافة خدمات النظام.

وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطوات التكاملية للدفاع المدني بدبي، لإطلاق مشروع (SAGA) وهو نظام لإدارة الحوادث، وفق أحدث التقنيات الحديثة، والعمل على تمكين النمو في الخدمات الرقمية بأفضل البرامج المتطورة عالمياً في مجال الإطفاء والإنقاذ، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.