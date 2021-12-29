إكسبو دبي يمدد عرض 95 درهماً لتذكرة الدخول المتعدد حتى 7 يناير

المصدر: دبي - بشار باغ

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بادر إكسبو 2020 دبي بتمديد مدة صلاحية التذكرة الاحتفالية التي تتيح دخولاً متعدداً إلى الحدث وتبلغ قيمتها 95 درهماً وذلك لغاية السابع من شهر يناير 2021، فيما كانت التذكرة صالح سابقا حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ويزخر إكسبو 2020 دبي بفعاليات احتفالية متنوعة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ويحرص إكسبو 2020 دبي، أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة، على تطبيق تدابير الوقاية من كوفيد-19 وفق أحدث المستجدات، وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلا عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.