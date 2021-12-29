خمس تجارب استثنائيّة ومتنوعة في الجناح التايلاندي

المصدر: دبي - البيان

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استضاف الجناح التايلاندي منذ افتتاحه في 1 أكتوبر أكثر من 100 ألف زائر، وهو يواصل استقطاب أعدادٍ كبيرة من الضيوف كلّ يوم. ويقدّم الجناح، الذي يتألق باللون الذهبي والشاشات الديناميكيّة والعروض الاستثنائيّة، العديد من النشاطات والفعاليات المميّزة في جميع الأوقات. وفيما يلي أبرز خمس تجارب يقدّمها الجناح لزوّاره.

الطعام التايلاندي

يشتهر المطبخ التايلاندي على مستوى العالم بأنواع السلطة الحلوة والحارّة، وأطباق «الكاري» و«النودلز» الشهيّة. ويدعو الجناح ضيوفه لاختبار أشهى نكهات هذا المطبخ المذهل هنا في دبي، حيث يقدّم مجموعة من تجارب المأكولات الاستثنائيّة. ويمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة من الأطباق المحليّة المفضّلة التي يقدّمها مطعم «ليتل بانكوك» في دبي تحت اسم «نكهة الطعام التايلاندي»، وتضم طبق «باد تاي»، ودجاج «ساتاي»، و«ماسامان كاري»، وحساء «توم يوم كونج» وغيرها الكثير.

العروض اليوميّة

ويُعدّ برنامج العروض المذهلة من أبرز ما يميّز الجناح التايلاندي، وخصّوصاً العروض الحيّة الفريدة، حيث يقدّم لضيوفه عروضاً موسيقيّة يوميّة لفرقة «ذا سمايل باند»، لإضفاء أجواء من البهجة والفرح.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمزيج من التقاليد والعادات القديمة والحديثة ضمن عروض «تاي أيكونيك اليومية». ويحتفي عرض «تاي فايتنج سبيريت» بالملاكمة التايلانديّة، «مواي تاي»، بينما يستعرض «تاي ريثم» جمال الفنون والموسيقى والرقص. ويمكن للزوّار مشاهدة عرض «خون» الملكي الراقص، والمدرج حالياً على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ويُعدّ «مانورا»، أو «نورا» اختصاراً، أحد أنماط الرقص التقليديّة الأنيقة التي نشأت في جنوب تايلاند؛ كما يبرز عرض التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عرض «تاي ريثم». وينقل الجناح ضيوفه من خلال هذه العروض المذهلة في رحلةٍ إلى تايلاند، بما يجعلهم توّاقين للسفر إليها واستكشافها شخصيّاً.

الشخصيات الكرتونيّة

وتستقبل الشخصيتان الكرتونيتان المحببتان، راك ومالي، زوّار الجناح منذ بداية إكسبو 2020 دبي، حيث تمنحان كلّ زائر ترحيباً حاراً، بالإضافة إلى التقاط الصور مع العائلة أو الأصدقاء.



كما تلعب الشخصيتان دوراً رئيسيّاً في الفعاليات الخاصّة بالجناح، حيث لمع نجمهما أخيراً في عرض رقص تنافسي خاص مع الشخصيات الخاصّة بأستراليا وإيران وعدد من الأجنحة المشاركة.

ويمكن للزوّار مشاركة صورهم «السيلفي» مع شخصيتي راك ومالي على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى الجناح التايلاندي Expo2020DubaiThailand#.

أحدث التقنيات

يُعد الجناح التايلاندي في إكسبو 2020 دبي أكبر جناحٍ شاركت فيه تايلاند من قبل، ويجسّد بتصميمه «تايلاند الرقمية» ورؤيتها الاقتصاديّة المعتمدة على التكنولوجيا. ويدعو الجناح أبرز قادة القطاع والمهتمين من الزوّار للاستفادة من البيئة الحواريّة التي يوفرها لتشكيل علاقاتٍ جديدة وتبادل الأفكار وإجراء نقاشات عن كيفيّة الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.



كما يمكن للزوّار استعراض أحدث التقنيات، ومشاهدة الروبوتات التايلانديّة التي تُستخدم لتعزيز كفاءة القطاعين الطبّي والزراعي، مع شهادات حيّة من خبراء في هذا المجال. ويناقش المواطنون التايلانديون من خلال مقاطع فيديو شخصيّة الأسباب التي جعلت دولتهم رائدة في بناء مجتمعاتٍ مستدامة، وكيف تزودهم ببيئةٍ رائعةٍ للعيش والعمل.

إضاءة الجناح ليلاً

يستقبل الجناح التايلاندي زوّاره بعد غروب الشمس للاستمتاع بالعرض المذهل لزهرة «دوك راك» والذي يقدّم تجربة حسيّة متكاملة من خلال التأثيرات الضوئيّة والصوتيّة.

ويتميّز الجناح بتصميمه الرائع، حيث تزيّنه ستارة مصنوعة من 500 زهرة من الزهور التايلانديّة التي تُعرف بزهور الحظ ليبهر الزوّار بمظهره، وخصوصاً خلال ساعات المساء عندما تتلألأ ستارة الأزهار بأروع الألوان. وتتشابك الأزهار بعناية لتعكس مفهوم التنمية المستمرّة القائمة على الإبداع، بينما ترمز زهرة «دوك راك» إلى المحبّة والضيافة التايلانديّة.