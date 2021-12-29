فعاليات غامرة في إكسبو 2020 حتى 1 يناير.. ترقبوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، برامج وفعاليات غامرة وممتعة، خلال الفترة من 29 ديسمبر الجاري ولغاية الأول من يناير المقبل، أبرزها:



اليوم الوطني لجورجيا

-الاحتفال الرسمي، ويتضمن فعالية رفع العلم، وعروض ثقافية.

-10:15، ساحة الوصل



عرض فني: الحفل الموسيقي لكاتي ميلاو وجوقة جوري النسائية

-كاتي ميلاو هي واحدة من أشهر الموسيقيين في بريطانيا، حيث بيع من أحد أسطواناتها أكثر من 11 مليون نسخة، كما حصدت 56 جائزة من جوائز بلاتينيوم أوورد الموسيقية.

-15:45-16:45، ساحة الوصل



عرض الباليه الوطني الجورجي

-ستقدم فرقة الباليه الوطنية الجورجية، قصة حول صراع ومعاناة وبطولة الشعب الجورجي.

-19:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



معرض الخط الإسلامي مع ورش عمل والشرح

-حلقة نقاشية ومعرض وورشة عمل، وعرض حول الخط الإسلامي، والممارسة الفنية للكتابة باللغات باستخدام الأبجدية العربية، أو الأبجدية المشتقة منها، بما في ذلك العربية والفارسية والعثمانية والأوردو.

-19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



30 ديسمبر



اليوم الوطني لفيتنام

-10:15، ساحة الوصل



موجز الأعمال القطري - فيتنام: أرض الفرص

-يوفر معلومات ثاقبة حول الاقتصاد الاجتماعي في فيتنام، والعلاقات بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، فضلاً عن فرص التعاون والاستثمار في فيتنام.

-14:30- 17:30، مركز بيزنس كونكت.



دعوة صحفية حصرية لإطلاق الكتاب: ملكة جمهورية القهوة

-أعضاء الصحافة مدعوون لحضور حفل الإطلاق الصحفي الحصري لكتاب ملكة جمهورية القهوة، الذي يقدم القهوة الفيتنامية للعالم، كتبه الرئيس التنفيذي لي هونغ ديب ثاو ومؤسس ومدير عام لشركة "تي إن آي ملك جمهورية القهوة المحدودة.

-14:30، جناح فيتنام.



معرض فيتنام للفنون

-15:15- 16:30، ساحة الوصل.



عرض الأزياء الكبير "التدفق الأبدي"

-اكتشف جمال فيتنام وفنونها التقليدية الجميلة، في عرض رائع سيشهد مشاركة أكثر من 150 عارضة أزياء فيتنامية وعالمية، وفنانين سيرك وموسيقيين وفناني فولكلور.

-17:30- 18:30، الوصل بلازا.



أسبوع الفيلم الفيتنامي

-حفل الافتتاح وعرض فيلم "أبي، أنا آسف"

-كأول أسبوع فيلم فيتنامي في منطقة الخليج، يعرض أسبوع الفيلم الفيتنامي في إكسبو 2020 دبي بعضا من أفضل الأفلام الفيتنامية الحائزة على جوائز دولية في السنوات الأخيرة.

-1830 - 2100 قاعة تيرا.



دي جي هاني

-يعمل دي جي هاني من دبي في صناعة الموسيقى منذ 16 عاما، وقد عزف في جميع أنحاء العالم، كما تتمتع موسيقاه باختلاف أنواعها وأنماطها.

-20:00- 21:00، مسرح اليوبيل.



ليلة الثمانينات والتسعينات

-إنها ليلة من الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في جناح تشيلي، هي فرصة كلاسيكية للناس للتباهي بأشيائهم غير التقليدية والتمتع بالثقافات الأخرى.

-20:00- 00:00، الجناح التشيلي.



لا توجد فرصة - حفلة موسيقية حية

-استمتع مع الفرقة الموسيقية الألمانية لا توجد فرصة، حيث قامت الفرقة الشعبية بأداء عروضها لأكثر من 30 عامًا.

-20:00-21:30، جناح ألمانيا.



31 ديسمبر



احتفالات مدينة نيويورك

-يحتفل إكسبو برأس السنة الميلادية مع منسقي أغاني عالميين وألعاب نارية حتى الساعة 0500

-سيكون هناك مجموعتان من الألعاب النارية، في منتصف الليل (0000-0010) والساعة (0300-0304).



عروض دي جي



مسرح اليوبيل:

-دي جي سكيب: 1900-2030

-دي جي كانيكا كابور: 2030-2200

-دي جي أنياسا: 22:00- 23:30

-فيني فيشي، ديميتري فيغاس، آرمين فان بيورن: 00:10-03:30



مسرح دبي ميلينيوم:

-دي جي تالا سمان: 19:00-20:30

-دي جي جيف: 20:30- 22:00

-الرقص الكهربائي المغربي: 22:00-23:30

-دي جي خالد ممدوح: 23:30- 00:00، 00:10-01:30

-د.فات سام: 01:30- 03:00



-مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية

-دي جي داكس: 19:30

-دي دي فاز: 21:30

-د. هانا إشيكو: 00:10



جناح الدنمارك

-سيستضيف مطعم جرافيتي كوكتيل المطعم الموجود على السطح، وبار "De2Have" احتفال ليلة رأس السنة، والتي تتمتع بالتقاليد الدنماركية، وفعالية قفز الضيوف من على الكراسي في منتصف الليل للقفز إلى السنة الجديدة.

-يرجى الاتصال بالجناح الدنماركي للحجز ولمزيد من المعلومات.



جناح إيطاليا



-استقبال العام الجديد مع La Notte Della Taranta، أكبر مهرجان موسيقي في إيطاليا ، مخصص لموسيقى سالينتو التقليدية.

-15:45- 17:00، الوصل بلازا، و 21:00- 23:00، بيازا إيطاليا في الجناح الإيطالي.

-سيقوم دي جي بعرض ترفيهي للضيوف 23:00- 03:00



1 يناير 2022



اليوم الوطني لليمن

-ساحة الوصل، 16:15



شيباني كاشياب وسونيتا راو وفرقة لوك كيني

-فرقة هندية تؤدي أغانيها المفضلة

-1600-1800 ، مسرح ميلينيوم دبي



أرقم وجاسم محمد وحمزة هوساوي

-المغني والملحن جاسم محمد البالغ من العمر 25 عامًا والذي فاز ببرنامج المواهب X-Factor على قناة MBC. ولد في جدة ، المملكة العربية السعودية ، وسيوصل موسيقاه لزوار إكسبو.

-1800-2030 مسرح اليوبيل



سهرات إكسبو الغنائية

-كسر الحواجز بين الأنماط الموسيقية والأجيال والثقافات من خلال عمليات المزج والتعاون الفني الأصلي.

-2230-0100 مسرح اليوبيل