نادي الإمارات يكافئ لاعبات القوى برحلة إلى إكسبو

المصدر: البيان

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تقديراً لإنجازاتهن في البطولات الأخيرة، نظمت إدارة نادي الإمارات رحلة ترفيهية لفريق لاعبات القوى في النادي إلى إكسبو 2020 دبي.

وهدفت المبادرة إلى إيجاد بيئة ترفيهية للاعبات ضمن إطار أهداف النادي الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الفعاليات المجتمعية في الدولة وتوفير بيئة محفزة تنمي مشاعر الأخوة والتعاون، وإتاحة المجال أمام اللاعبات للتعرف على ثقافات الشعوب المتنوعة، المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وأعربت اللاعبات عن سعادتهن البالغة واستمتاعهن بهذه الرحلة التي أتاحت لهن التعرف والمشاركة في الأحداث العالمية التي تستضيفها الدولة، والتطورات التي تشهدها الساحة الإماراتية، حيث تجولن على أجنحة المعرض المتعددة، وتعرفن على مختلف ثقافات الشعوب، وكذلك شاهدن فنوناً لم يعرفنها من قبل والتي سوف تنعكس إيجاباً على نفسياتهم، للعودة للتدريباتوالبطولات بكل حماس وهمة.