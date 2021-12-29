شما المزروعي تزور جناحي دومينيكا وساو تومي وبرينسيب في إكسبو2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب ، نائب رئيس مركز الشباب العربي، جناح دولة دومينيكا في إكسبو 2020 دبي، واطلعت على الدور الذي تلعبه دومينيكا في خفض الانبعاثات على أرضها من ثاني أكسيد الكربون بمعدل النصف تقريباً بحلول عام 2030.

واطلعت معالي المزروعي على ثقافة شعب كاليناغو وتقاليده التي تدفع الناس والسياح للقدوم إلى دومينيكا من مختلف أنحاء العالم للتعرف على هذا الإقليم الذي يعيش أفراده على إيقاع الحياة الاستوائية، كما يحرص شعب كاليناغو على أن يعامل ضيوفه بمبدأ العيش بما توفره الأرض والبحر والسماء.

وقالت شما المزروعي: إن "إكسبو 2020 دبي يجمع العالم لتواصل العقول وصنع المستقبل، وهذا ما جسدته تجربة جناح دومينيكا التي تعمل على تعريف زوارها بجهود هذا البلد في الحد من الانبعاثات الكربونية لأجل مستقبل أفضل، وكذلك عرض التنوع الثقافي لهذا البلد باحتضانه إحدى فئات شعوب العالم القديمة شعب كاليناغو، الذي لا يزال إلى هذا اليوم يعيش ويتواصل مع العالم بكل حب وتقبل من أرض دومينيكا الثرية بتنوعها واختلافها".

كما زارت معالي شما المزروعي، جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب – هذه الجمهورية الجزرية التي تقع في خليج غينيا، حيث يعرض الجناح ما تزخر به هذه الدولة من مناظر جغرافية خلابة بتجربة ريفية تتميز بالشواطئ المليئة بأشجار النخيل والتنوع الحيوي المذهل الذي يستقطب فرص استثمارية عديدة في قطاعات مثل السياحة والمجال البحري والاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية، حيث استعرض السيد جوزي أنطونيو، مدير جناح ساو تومي وبرينسيب في الجولة المهارات التقليدية والحرفية المستدامة التي يشتهر بها سكان هذه الدولة باستخدام المواد العضوية والطبيعية.

وقالت معالي شما: "رأينا في جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب تجربة عمل هذا البلد على تحقيق التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام لشعبها، وتعمل على حماية بيئتها وتقاليدها، وتستقطب المهتمين بمجالات مختلفة كالسياحة والتكنلوجيا والاتصالات وتعرض لهم تاريخا بأسلوب يجذب الزائر للاستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه الأرض والشعب".