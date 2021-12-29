تجربة غير تلامسية غامرة في إكسبو تكشف قوة العلاقة بين الطعام والبيئة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في معرض استثنائي يستضيفه جناح سويسرا في إكسبو 2020 دبي، سيحظى الزوار بتجربة غير تلامسية غامرة ومتعددة الحواس بعنوان "معاً نحو الأفضل"، تكشف قوة العلاقة بين الطعام والبيئة.

وتحث التجربة المبنية على اللعب ببن الزائرين إما على القفز أو التصفيق، أو التمايل، أو الالتقاط، أو التحرك، ليكونوا عبرها "قوة دافعة نحو الأفضل". ويساهم الزائرون المشاركون في زراعة 5 آلاف شجرة من أشجار المانغروف (القرم) في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستمر التجربة ضمن فعاليات المعرض الذي يستمر حتى تاريخ 16 يناير المقبل، بالتعاون مع شركة نستله السويسرية لصناعة المواد الغذائية والمشروبات



ويساعد المعرض على ترسيخ الأهداف التالية: رفع مستوى الوعي بالأمور المتعلقة بصحة الأطفال، وتمكين الشباب، وحماية البيئة، والاهتمام بالمياه، بالإضافة إلى دفع عجلة التجديد. وساهمت مشاركة "نستله" في تسليط الضوء على كيفية تحقيق الشركة للوعد الذي قطعته في مجال الاستدامة من أجل تعزيز أنظمة الأغذية المتجددة على نطاق واسع: للمساعدة في حماية البيئة، وتجديدها، واستعادتها، وتحسين سبل عيش المزارعين، بالإضافة إلى تعزيز رفاهية المجتمعات.



وإلى جانب ذلك أطلقت الشركة موقعا إلكترونيا مصاحبا لهذا المعرض بعنوان: nestletogetherforgood.com وذلك بُغية تشجيع الأشخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إتاحة فرصة للفوز برحلة شاملة مدتها 5 ليال/ 6 أيام لشخصين إلى سويسرا.



وقالت ريمي إجل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: "عبر مبادرتنا معاً نحو الأفضل، نأمل بإلهام المزيد من أفراد المجتمع للمساهمة في إحداث فرق، حيث يؤدي كل فرد فينا دورا في إنشاء أثرا إيجابيا على مجتمعاتنا وكوكبنا".



من جانبه، أوضح مانويل سالتشلي، المفوض العام لجناح سويسرا، أن "نستله دعمت مؤخراً مبادرتنا لتمكين الشباب والاقتصاد الدائري، ويسعدنا استضافة المعرض الجذاب والمثير للاهتمام لشركة نستله، والذي ينعقد تحت عنوان (معا نحو الأفضل) في جناحنا في إكسبو 2020 دبي. كما أننا نهدف عبر المعارض التي يُقيمها شركاؤنا إلى تعزيز الثقة بالابتكارات السويسرية وإلهام الناس".

