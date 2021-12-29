إكسبو: تأجيل حفلي الفنانة ميريام فارس والفنان أميت تريفيدي

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن تأجيل حفلي الفنانة ميريام فارس والفنان أميت تريفيدي اللذين كان من المقرر إقامتهما في 29 و30 ديسمبر على التوالي، إلى العام 2022.

وأكد إكسبو أنه سيتم تحديد موعد جديد للحفلَين قريبا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث.

وأضاف المعرض في تغريدة على حسابه على تويتر: في بعض الأحيان، وطيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي قد تلفى فعاليات وعروض مزمع إقامتها أو قد تؤجل لأسباب مختلفة. غير أننا نود أن نؤكد لكم أن إكسبو 2020 يزخر بالأماكن والأنشطة المشوقة التي لا يمكن تفويتها، ونتطلع إلى الترحيب بكم في موقع الحدث الدولي.