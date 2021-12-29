غيتار وطبول في الروك والبلوز.. روني سركيس يطرب جمهور إكسبو

المصدر: البيان

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على أنغام الغيتار وقرع طبول، قدم المغني وكاتب الكلمات، روني سركيس، مجموعة كبيرة من أغنياته لجمهور إكسبو 2020 دبي في حفل أقيم وسط حضور واسع على مسرح دبي ميلينيوم.



وأدى سركيس المقيم في دبي، أغنياته باللغة الإنجليزية للجمهور في المسرح المميز، بينما عرض اسمه على شاشة عملاقة خلفه، بينما قابل الحضور في المسرح أغنياته بتصفيق حاد.



ويعد سركيس من المغنيين ذائعي الصيت في دولة الإمارات، ويقدم أغنياته بإيقاعات هادئة، وهي تتنوع بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك والبلوز.



وتمثل الموسيقى جزءاً أساسياً من فعاليات إكسبو 2020 دبي، باعتبارها لغة عالمية تجمع الناس والثقافات.